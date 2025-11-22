Міндіча та Цукермана офіційно оголошено в розшук

Міністерство внутрішніх справ України офіційно оголосило в розшук фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є учасниками масштабної корупційної схеми.
Головні тези:
- Корупційна схема передбачила відмивання десятків мільйонів доларів через вимагання від 10% до 15% відкату з приватних бізнесів, які працювали з “Енергоатомом”.
- Згідно з останніми даними, Міндіч переховується в Ізраїлі.
МВС оголосило в розшук Міндіча та Цукермана
Як вказано на сайті Міністерства внутрішніх справ України, офіційною датою зникнення Тимура Міндіча та Олександра Цукермана вважається 20 листопада.
Також вказано, що вони є особами, які переховуються від органів досудового розслідування.
Як уже згадувалося раніше, у межах масштабного розслідування “Мідас”, яке провали НАБУ та САП, стало відомо, що фігуранти під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".
Схема не відрізнялася своєю оригінальністю: якщо приватний бізнес хотів працювати з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Той, хто не погоджувався на корупцію — був одразу викреслений зі списку постачальників.
Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон").
Саме він за кілька годин до обшуків НАБУ встиг втекти з України й наразі переховується в Ізраїлі.
