Міндіча та Цукермана офіційно оголошено в розшук

Міністерство внутрішніх справ України офіційно оголосило в розшук фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є учасниками масштабної корупційної схеми.

Як вказано на сайті Міністерства внутрішніх справ України, офіційною датою зникнення Тимура Міндіча та Олександра Цукермана вважається 20 листопада.

Також вказано, що вони є особами, які переховуються від органів досудового розслідування.

Як уже згадувалося раніше, у межах масштабного розслідування “Мідас”, яке провали НАБУ та САП, стало відомо, що фігуранти під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

Схема не відрізнялася своєю оригінальністю: якщо приватний бізнес хотів працювати з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Той, хто не погоджувався на корупцію — був одразу викреслений зі списку постачальників.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон").