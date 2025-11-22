Миндич и Цукерман официально объявлены в розыск

Министерство внутренних дел Украины официально объявило в розыск фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана, являющихся участниками масштабной коррупционной схемы.
Главные тезисы
- Коррупционная схема заключалась в отмывании десятков миллионов долларов из-за вымогательств от 10% до 15% отката от частных бизнесов, работавших с "Энергоатомом".
- Согласно последним данным, Миндич скрывается в Израиле.
МВД объявило в розыск Миндича и Цукермана
Как указано на сайте Министерства внутренних дел Украины, официальной датой исчезновения Тимура Миндича и Александра Цукермана считается 20 ноября.
Также отмечено, что они являются лицами, которые скрываются от органов досудебного расследования.
Как уже упоминалось ранее, в рамках масштабного расследования “Мидас”, которое провалили НАБУ и САП, стало известно, что фигуранты под прикрытием должностных лиц отмывали десятки миллионов долларов с оператора украинской атомной энергетики "Энергоатом".
Схема не отличалась своей оригинальностью: если частный бизнес хотел работать с "Энергоатомом", то он должен был заплатить от 10 до 15% отката. Тот, кто не соглашался на коррупцию, был сразу вычеркнут из списка поставщиков.
Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич (фигурирует в материалах НАБУ под прозвищем "Карлсон").
Именно он за несколько часов до обысков НАБУ успел сбежать из Украины и сейчас скрывается в Израиле.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-