Миндич и Цукерман официально объявлены в розыск
Миндич и Цукерман официально объявлены в розыск

МВД объявило в розыск Миндича и Цукермана
Министерство внутренних дел Украины официально объявило в розыск фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана, являющихся участниками масштабной коррупционной схемы.

Главные тезисы

  • Коррупционная схема заключалась в отмывании десятков миллионов долларов из-за вымогательств от 10% до 15% отката от частных бизнесов, работавших с "Энергоатомом".
  • Согласно последним данным, Миндич скрывается в Израиле.

МВД объявило в розыск Миндича и Цукермана

Как указано на сайте Министерства внутренних дел Украины, официальной датой исчезновения Тимура Миндича и Александра Цукермана считается 20 ноября.

Также отмечено, что они являются лицами, которые скрываются от органов досудебного расследования.

Как уже упоминалось ранее, в рамках масштабного расследования “Мидас”, которое провалили НАБУ и САП, стало известно, что фигуранты под прикрытием должностных лиц отмывали десятки миллионов долларов с оператора украинской атомной энергетики "Энергоатом".

Схема не отличалась своей оригинальностью: если частный бизнес хотел работать с "Энергоатомом", то он должен был заплатить от 10 до 15% отката. Тот, кто не соглашался на коррупцию, был сразу вычеркнут из списка поставщиков.

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич (фигурирует в материалах НАБУ под прозвищем "Карлсон").

Именно он за несколько часов до обысков НАБУ успел сбежать из Украины и сейчас скрывается в Израиле.

