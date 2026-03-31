ОГП направил Израилю запрос на экстрадицию Миндича и Цукермана
31 марта в Офисе генерального прокурора официально подтвердили, что уже направили властям Израиля запрос на выдачу фигурнатов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана.

  • Фигуранты расследования НАБУ под прикрытием чиновников отмывали десятки миллионов долларов с оператора украинской атомной энергетики "Энергоатом".
  • Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену Тимуру Миндичу.

Об этом украинским журналистам сообщила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гаевская-Ковбасюк.

Она официально подтвердила, что после поступления ходатайства НАБУ о выдаче этих лиц Украине, во время их обработки был выявлен ряд процессуальных и технических недостатков.

В рабочем порядке Офис генерального прокурора совместно с НАБУ обработали и доукомплектовали 24 тома материалов, а также подготовили и перевели текст запроса, добавила Гайовская-Ковбасюк.

После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль, — подчеркнула Марьяна Гаевская-Ковбасюк.

В этот же день стало известно, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога подозреваемому по делу “Мидас” Игорю Миронюку со ста миллионов гривен до 126 миллионов.

Журналисты обращают внимание на то, что в другой части дело осталось без изменений.

Больше по теме

Украина ввела санкции против бизнесменов Миндича и Цукермана как фигурантов дела "Энергоатома"
Возможна ли экстрадиция Миндича — объяснение НАБУ
Миндич и Цукерман официально объявлены в розыск
