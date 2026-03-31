ОГП направил Израилю запрос на экстрадицию Миндича и Цукермана

31 марта в Офисе генерального прокурора официально подтвердили, что уже направили властям Израиля запрос на выдачу фигурнатов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Об этом украинским журналистам сообщила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гаевская-Ковбасюк.

Она официально подтвердила, что после поступления ходатайства НАБУ о выдаче этих лиц Украине, во время их обработки был выявлен ряд процессуальных и технических недостатков.

В рабочем порядке Офис генерального прокурора совместно с НАБУ обработали и доукомплектовали 24 тома материалов, а также подготовили и перевели текст запроса, добавила Гайовская-Ковбасюк.

После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль, — подчеркнула Марьяна Гаевская-Ковбасюк.

В этот же день стало известно, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога подозреваемому по делу “Мидас” Игорю Миронюку со ста миллионов гривен до 126 миллионов.