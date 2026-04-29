Пленки Миндича. Опубликована ранее неизвестная часть — видео

Издание «Украинская правда» опубликовало ранее публично неизвестную часть «пленок Миндича». Речь идет об украинском бизнесмене и близком друге президента Владимира Зеленского — фигуранта расследования коррупционных схем в рамках операции «Мидас».

Новые "пленки Миндича" уже в сети — что стало известно

Журналисты получили в свое распоряжение фрагменты разговора Миндича с бывшим первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром.

Они активно и долго обсуждали подозрение и залог экс-вице-ппремьер-министру Алексею Чернышеву.

Кроме того, опубликована беседа Миндича с женщиной по имени Наталья. В центре их внимания — заморозка строительства поместий кооператива «Династия». Согласно данным журналистов, это могут быть дома Миндича, Чернышева и экс-главы ОПУ Андрея Ермака.

Еще один фрагмент — беседа Миндича и действующего секретаря СНБО Рустема Умерова. В ходе разговора они обсуждают возможное назначение последнего послом в США, а также назначение министром обороны Дениса Шмыгаля.

Кроме того, в этих записях Миндич упоминает, что все деньги вложили в 1, 5 и 7.

Первый, пятый, седьмой — это FP-1, FP-5 и FP-7 — модели дальнобойных ударных дронов компании Fire Point. Согласно данным многочисленных расследований, одним из бенефициаров этой компании может быть именно Тимур Миндич, — объясняет журналист Михаил Ткач.

Стоит обратить внимание на то, что в пленках Миндич жалуется на недофинансирование оружейной компании, несмотря на то, что ранее отрицал какую-либо причастность к ней.