Побиття 12-річної у Білій Церкві. Правоохоронці перекваліфікували справу

Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук офіційно повідомила, що правоохоронці перекваліфікувала дії усіх сімох учасників побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві та проводять досудове розслідування за фактом катування.
Головні тези:
- Герасимчук наголошує, що фігурантами є усі сім підозрюваних у побитті дівчинки.
- До справи долучено не одного адвоката, а дитина отримує послуги психолога.
- Дитяча омбудсменка наголошує, що всі винні будуть покарані.
Герасимчук відреагувала на побиття дитини у Білій Церкві
Дитяча омбудсменка звертає увагу на те, що 20 січня слідчі повідомили 16-річному хлопцеві про підозру за фактами катування та вимагання під час воєнного стану. Це санкція статей Кримінального кодексу України, за якими кваліфіковано дії підозрюваного.
Однак уже 21 січня правоохоронці перекваліфікували справу.
Як зазначає Дар'я Герасимчук, досудове розслідування проводять за фактом катування, а не нанесення легких тілесних ушкоджень.
Окрім того, наголошується, що фігурантами є усі сім підозрюваних у побитті.
Побиття 12-річної у Білій Церкві — що наразі відомо
Як повідомляє поліція Київщини, 11 січня вони отримали повідомлення від матері про те, що підлітки побили її 12-річну доньку.
Після цього правоохоронці встановили сім учасників даної події, віком від 12 до 16 років.
Ба більше, наголошується, що фігурант здійснював на жертву психологічний тиск та вимагав гроші — йдеться про 15 тисяч гривень.
20 січня слідчими повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ).
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