Побиття 12-річної у Білій Церкві. Правоохоронці перекваліфікували справу

Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук офіційно повідомила, що правоохоронці перекваліфікувала дії усіх сімох учасників побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві та проводять досудове розслідування за фактом катування.

Герасимчук відреагувала на побиття дитини у Білій Церкві

Дитяча омбудсменка звертає увагу на те, що 20 січня слідчі повідомили 16-річному хлопцеві про підозру за фактами катування та вимагання під час воєнного стану. Це санкція статей Кримінального кодексу України, за якими кваліфіковано дії підозрюваного.

Однак уже 21 січня правоохоронці перекваліфікували справу.

Як зазначає Дар'я Герасимчук, досудове розслідування проводять за фактом катування, а не нанесення легких тілесних ушкоджень.

Окрім того, наголошується, що фігурантами є усі сім підозрюваних у побитті.

Особисто мною контакт з мамою не встановлено. Однак володію точною інформацією, що до справи долучився не один адвокат, а дитина отримує послуги психолога. Винні будуть обов’язково покарані. Дар'я Герасимчук Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації

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Побиття 12-річної у Білій Церкві — що наразі відомо

Як повідомляє поліція Київщини, 11 січня вони отримали повідомлення від матері про те, що підлітки побили її 12-річну доньку.

Після цього правоохоронці встановили сім учасників даної події, віком від 12 до 16 років.

Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Поширити

Ба більше, наголошується, що фігурант здійснював на жертву психологічний тиск та вимагав гроші — йдеться про 15 тисяч гривень.