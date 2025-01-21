Побиття 12-річної у Білій Церкві. Правоохоронці перекваліфікували справу
Категорія
Україна
Дата публікації

Побиття 12-річної у Білій Церкві. Правоохоронці перекваліфікували справу

поліція
Джерело:  online.ua

Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук офіційно повідомила, що правоохоронці перекваліфікувала дії усіх сімох учасників побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві та проводять досудове розслідування за фактом катування.

Головні тези:

  • Герасимчук наголошує, що фігурантами є усі сім підозрюваних у побитті дівчинки.
  • До справи долучено не одного адвоката, а дитина отримує послуги психолога.
  • Дитяча омбудсменка наголошує, що всі винні будуть покарані.

Герасимчук відреагувала на побиття дитини у Білій Церкві

Дитяча омбудсменка звертає увагу на те, що 20 січня слідчі повідомили 16-річному хлопцеві про підозру за фактами катування та вимагання під час воєнного стану. Це санкція статей Кримінального кодексу України, за якими кваліфіковано дії підозрюваного.

Однак уже 21 січня правоохоронці перекваліфікували справу.

Як зазначає Дар'я Герасимчук, досудове розслідування проводять за фактом катування, а не нанесення легких тілесних ушкоджень.

Окрім того, наголошується, що фігурантами є усі сім підозрюваних у побитті.

Особисто мною контакт з мамою не встановлено. Однак володію точною інформацією, що до справи долучився не один адвокат, а дитина отримує послуги психолога. Винні будуть обов’язково покарані.

Дар'я Герасимчук

Дар'я Герасимчук

Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації 

Фото: скриншот

Побиття 12-річної у Білій Церкві — що наразі відомо

Як повідомляє поліція Київщини, 11 січня вони отримали повідомлення від матері про те, що підлітки побили її 12-річну доньку.

Після цього правоохоронці встановили сім учасників даної події, віком від 12 до 16 років.

Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик.

Ба більше, наголошується, що фігурант здійснював на жертву психологічний тиск та вимагав гроші — йдеться про 15 тисяч гривень.

20 січня слідчими повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як насправді живуть діти в інтернатах — фото шокували й обурили українців
дитина
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія ввела санкції проти Росії за викрадення українських дітей
МЗС Великої Британії
Прапор Великої Британії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підконтрольні Путіну літаки використовували для викрадення українських дітей — дослідження
Викрадення РФ українських дітей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?