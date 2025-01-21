Избиение 12-летней в Белой Церкви. Правоохранители переквалифицировали дело

Советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук официально сообщила, что правоохранители переквалифицировали действия всех семи участников избиения 12-летней девочки в Белой Церкви и проводят досудебное расследование по факту пыток.

Герасимчук отреагировала на избиение ребенка в Белой Церкви

Детская омбудсмен обращает внимание на то, что 20 января следователи сообщили 16-летнему парню о подозрении по фактам пыток и вымогательств во время военного положения. Это санкция статей Уголовного кодекса Украины, по которым квалифицированы действия подозреваемого.

Однако уже 21 января правоохранители переквалифицировали дело.

Как отмечает Дарья Герасимчук, досудебное расследование проводится по факту пыток, а не нанесения легких телесных повреждений.

Кроме того, указано, что фигурантами являются все семь подозреваемых в избиении.

Лично мной контакт с матерью не установлен. Однако владею точной информацией, что к делу приобщился не один адвокат, а ребенок получает услуги психолога. Виновные будут обязательно наказаны. Дарья Герасимчук Советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации

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Избиение 12-летней в Белой Церкви — что известно

Как сообщает полиция Киевщины, 11 января они получили сообщение от матери о том, что подростки избили ее 12-летнюю дочь.

После этого правоохранители установили семь участников данного события в возрасте от 12 до 16 лет.

Известно, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. В дальнейшем с целью устрашения девушки один из фигурантов, 16-летний парень угрожал, ударил девушку и распилил в лицо газовый баллончик. Поделиться

Более того, указано, что фигурант оказывал на жертву психологическое давление и требовал деньги — речь идет о 15 тысячах гривен.