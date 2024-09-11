Побиття ветерана у Смілі. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Категорія
Україна
Дата публікації

Побиття ветерана у Смілі. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Офіс Генерального прокурора
Суд

Підозрюваному у нападі на військовослужбовця у Смілі Черкаської області 11 вересня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Головні тези:

  • Підозрюваному у нападі на ветерана у Смілі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
  • Кримінальне провадження розпочато за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Черкаській області.
  • Конфлікт стався під час суперечки біля автомобіля.
  • Підозрюваному загрожує відповідальність за чотирма статтями, пов'язаними з нападом на військовослужбовця.

Підозрюваного у побитті ветерана у Смілі заарештовано

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у м. Сміла обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі Черкаської області.

Побиття ветерана у Смілі: що відомо

Поліцейські встановили учасників інциденту та обставини конфлікту, який стався 3 вересня між водіями транспортних засобів неподалік села Ротмистрівка.

Як з’ясувалося, напередодні інциденту в одному з автомобілів їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому — жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

Про те, що сталося, батьки розповіли сину — колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик.

Син вирішив розібратися з водієм, проте на місці водія не виявив. Натомість він зняв із транспортного засобу державний номерний знак і розмістив у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника.

Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку.

Поліцейські сектору реагування патрульної поліції прибули на місце події, опитали учасників та викликали швидку медичну допомогу. Поліцейські супроводили автомобіль медиків та колишнього військового до лікарні, де його оглянули лікарі.

У медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Окрім того, спілкуючись з поліцейськими, він вказав, що претензій ні до кого не має, і написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи.

Пізніше правоохоронці знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо завдання йому тілесних ушкоджень.

Щодо дій працівників поліції керівництво ГУНП в Черкаській області розпочало службове розслідування.

Згодом поліцейські затримали 28-річного підозрюваного, який переховувався від правоохоронців в одному із готелів на території Черкаської області.

Наразі порушені кримінальні провадження за чотирма статтями.

За інформацією ЗМІ, у Смілі двоє молодиків побили ветерана російсько-української війни Анатолія Гончаренка. Про подію, що сталася на початку вересня, стало відомо з опублікованого відео: під час суперечки біля автомобіля один із чоловіків двічі б’є по обличчю людину у військовій формі. Після того, як ветеран падає, ще одного удару йому завдає інший учасник конфлікту.

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