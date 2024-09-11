Побиття ветерана у Смілі. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Підозрюваному у нападі на військовослужбовця у Смілі Черкаської області 11 вересня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Головні тези:
- Підозрюваному у нападі на ветерана у Смілі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Кримінальне провадження розпочато за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Черкаській області.
- Конфлікт стався під час суперечки біля автомобіля.
- Підозрюваному загрожує відповідальність за чотирма статтями, пов'язаними з нападом на військовослужбовця.
Підозрюваного у побитті ветерана у Смілі заарештовано
Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі Черкаської області.
Побиття ветерана у Смілі: що відомо
Як з’ясувалося, напередодні інциденту в одному з автомобілів їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому — жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.
Про те, що сталося, батьки розповіли сину — колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик.
Син вирішив розібратися з водієм, проте на місці водія не виявив. Натомість він зняв із транспортного засобу державний номерний знак і розмістив у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника.
Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку.
Поліцейські сектору реагування патрульної поліції прибули на місце події, опитали учасників та викликали швидку медичну допомогу. Поліцейські супроводили автомобіль медиків та колишнього військового до лікарні, де його оглянули лікарі.
Пізніше правоохоронці знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо завдання йому тілесних ушкоджень.
Щодо дій працівників поліції керівництво ГУНП в Черкаській області розпочало службове розслідування.
Згодом поліцейські затримали 28-річного підозрюваного, який переховувався від правоохоронців в одному із готелів на території Черкаської області.
Наразі порушені кримінальні провадження за чотирма статтями.
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