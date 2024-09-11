Избиение ветерана в Смеле. Суд избрал меру пресечения подозреваемому

Подозреваемому в нападении на военнослужащего в Смеле Черкасской области 11 сентября избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Главные тезисы
- Суд назначил меру пресечения подозреваемому в избиении ветерана в Смеле в виде содержания под стражей.
- Полиция начала уголовное производство по факту нападения на бывшего военнослужащего в Черкасской области.
- Конфликт между участниками произошел во время спора у автомобиля, что привело к избиению ветерана.
- В ходе инцидента полицейские установили участников конфликта и обстоятельства произошедшего.
- Подозреваемому грозит ответственность по четырем статьям, связанным с нападением на военнослужащего в Смеле.
Подозреваемый в избиении ветерана в Смеле арестован
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.
Правоохранители возбудили уголовное производство по факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле Черкасской области.
Избиение ветерана в Смеле: что известно
Как выяснилось, накануне инцидента в одном из автомобилей ехали родители бывшего военнослужащего, в другом жители Смелы. Конфликт возник из-за того, что один из водителей создал аварийную ситуацию.
О случившемся родители рассказали сыну — бывшему военному, а также указали, что видели автомобиль, который их "подрезал" в селе Ташлык.
Сын решил разобраться с водителем, однако на месте водителя не обнаружил. Он снял с транспортного средства государственный номерной знак и разместил в социальной сети сообщение с просьбой помочь ему установить владельца.
Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai связался с мужем и назначил ему встречу, в ходе которой конфликт между ними перерос в драку.
Полицейские сектора реагирования патрульной полиции прибыли на место происшествия, опросили участников и вызвали скорую помощь. Полицейские сопровождали автомобиль медиков и бывшего военного в больницу, где его осмотрели врачи.
Позже правоохранители снова встретились с мужчиной, который после общения согласился написать заявление о нанесении ему телесных повреждений.
В отношении действий полиции руководство ГУНП в Черкасской области начало служебное расследование.
Впоследствии полицейские задержали 28-летнего подозреваемого, скрывавшегося от правоохранителей в одной из гостиниц на территории Черкасской области.
В настоящее время возбуждены уголовные производства по четырем статьям.
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