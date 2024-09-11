Избиение ветерана в Смеле. Суд избрал меру пресечения подозреваемому
Категория
Украина
Дата публикации

Избиение ветерана в Смеле. Суд избрал меру пресечения подозреваемому

Офис Генерального прокурора
Суд
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Подозреваемому в нападении на военнослужащего в Смеле Черкасской области 11 сентября избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Главные тезисы

  • Суд назначил меру пресечения подозреваемому в избиении ветерана в Смеле в виде содержания под стражей.
  • Полиция начала уголовное производство по факту нападения на бывшего военнослужащего в Черкасской области.
  • Конфликт между участниками произошел во время спора у автомобиля, что привело к избиению ветерана.
  • В ходе инцидента полицейские установили участников конфликта и обстоятельства произошедшего.
  • Подозреваемому грозит ответственность по четырем статьям, связанным с нападением на военнослужащего в Смеле.

Подозреваемый в избиении ветерана в Смеле арестован

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По ходатайству прокурора подозреваемому в избиении военнослужащего в г. Смела избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле Черкасской области.

Избиение ветерана в Смеле: что известно

Полицейские установили участников инцидента и обстоятельства конфликта, произошедшего 3 сентября между водителями транспортных средств недалеко от села Ротмистровка.

Как выяснилось, накануне инцидента в одном из автомобилей ехали родители бывшего военнослужащего, в другом жители Смелы. Конфликт возник из-за того, что один из водителей создал аварийную ситуацию.

О случившемся родители рассказали сыну — бывшему военному, а также указали, что видели автомобиль, который их "подрезал" в селе Ташлык.

Сын решил разобраться с водителем, однако на месте водителя не обнаружил. Он снял с транспортного средства государственный номерной знак и разместил в социальной сети сообщение с просьбой помочь ему установить владельца.

Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai связался с мужем и назначил ему встречу, в ходе которой конфликт между ними перерос в драку.

Полицейские сектора реагирования патрульной полиции прибыли на место происшествия, опросили участников и вызвали скорую помощь. Полицейские сопровождали автомобиль медиков и бывшего военного в больницу, где его осмотрели врачи.

В медицинском заведении 37-летний мужчина отказался от госпитализации. Кроме того, общаясь с полицейскими, он указал, что претензий ни к кому нет, и написал встречное заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела.

Позже правоохранители снова встретились с мужчиной, который после общения согласился написать заявление о нанесении ему телесных повреждений.

В отношении действий полиции руководство ГУНП в Черкасской области начало служебное расследование.

Впоследствии полицейские задержали 28-летнего подозреваемого, скрывавшегося от правоохранителей в одной из гостиниц на территории Черкасской области.

В настоящее время возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

По информации СМИ, в Смеле двое молодых людей избили ветерана российско-украинской войны Анатолия Гончаренко. О случившемся в начале сентября стало известно из опубликованного видео: во время спора у автомобиля один из мужчин дважды бьет по лицу человека в военной форме. После того, как ветеран падает, еще один удар ему наносит другой участник конфликта.

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