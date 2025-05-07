"Побєда 9/45". Росія поширює новий пропагандистський рух за кордоном

Російська влада використовує пропагандистський рух «Побєда 9/45» як новий інструмент гібридного впливу, представництва цього руху вже відкрилися в низці країн світу.
Головні тези:
- Російська влада використовує рух «Побєда 9/45» як новий інструмент гібридного впливу за кордоном.
- Рух присвячений 80-ій річниці перемоги у “Великій Вітчизняній війні” та організовує різноманітні культурні заходи та гуманітарні проєкти.
Росія поширює рух "Побєда 9/45" за кордоном
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Вказаний рух присвячений 80-ій річниці перемоги в так званій великій вітчизняній війні. Він організовує культурні заходи, автопробіги й кінопокази, а також ініціює гуманітарні проєкти, серед яких — відновлення радянських військових поховань.
Усе це має ідеологічне забарвлення та слугує просуванню російських історичних інтерпретацій, що суперечать міжнародному консенсусу щодо Другої світової війни.
Лише за перші три місяці існування руху його представництва відкрилися у восьми країнах: Вірменії, Казахстані, Білорусі, Молдові, Узбекистані, Угорщині, Словаччині та Словенії.
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