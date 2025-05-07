"Побєда 9/45". Росія поширює новий пропагандистський рух за кордоном

Російська влада використовує пропагандистський рух «Побєда 9/45» як новий інструмент гібридного впливу, представництва цього руху вже відкрилися в низці країн світу.

Росія поширює рух "Побєда 9/45" за кордоном

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Вказаний рух присвячений 80-ій річниці перемоги в так званій великій вітчизняній війні. Він організовує культурні заходи, автопробіги й кінопокази, а також ініціює гуманітарні проєкти, серед яких — відновлення радянських військових поховань.

Усе це має ідеологічне забарвлення та слугує просуванню російських історичних інтерпретацій, що суперечать міжнародному консенсусу щодо Другої світової війни.

Керівником проєкту, згідно з даними розвідки, є віцеспікер Державної думи Борис Чернишов. Він перебуває під західними санкціями за підтримку воєнної агресії РФ проти України. Поширити

Лише за перші три місяці існування руху його представництва відкрилися у восьми країнах: Вірменії, Казахстані, Білорусі, Молдові, Узбекистані, Угорщині, Словаччині та Словенії.