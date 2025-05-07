"Побєда 9/45". Росія поширює новий пропагандистський рух за кордоном
Категорія
Світ
Дата публікації

"Побєда 9/45". Росія поширює новий пропагандистський рух за кордоном

Служба зовнішньої розвідки України
Росія

Російська влада використовує пропагандистський рух «Побєда 9/45» як новий інструмент гібридного впливу, представництва цього руху вже відкрилися в низці країн світу.

Головні тези:

  • Російська влада використовує рух «Побєда 9/45» як новий інструмент гібридного впливу за кордоном.
  • Рух присвячений 80-ій річниці перемоги у “Великій Вітчизняній війні” та організовує різноманітні культурні заходи та гуманітарні проєкти.

Росія поширює рух "Побєда 9/45" за кордоном

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Вказаний рух присвячений 80-ій річниці перемоги в так званій великій вітчизняній війні. Він організовує культурні заходи, автопробіги й кінопокази, а також ініціює гуманітарні проєкти, серед яких — відновлення радянських військових поховань.

Усе це має ідеологічне забарвлення та слугує просуванню російських історичних інтерпретацій, що суперечать міжнародному консенсусу щодо Другої світової війни.

Керівником проєкту, згідно з даними розвідки, є віцеспікер Державної думи Борис Чернишов. Він перебуває під західними санкціями за підтримку воєнної агресії РФ проти України.

Лише за перші три місяці існування руху його представництва відкрилися у восьми країнах: Вірменії, Казахстані, Білорусі, Молдові, Узбекистані, Угорщині, Словаччині та Словенії.

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