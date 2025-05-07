"Победа 9/45". Россия распространяет новое пропагандистское движение за границей

Российские власти используют пропагандистское движение «Победа 9/45» как новый инструмент гибридного влияния, представительства этого движения уже открылись в ряде стран мира.

Россия распространяет движение "Победа 9/45" за границей

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Указанное движение посвящено 80-й годовщине победы в так называемой великой отечественной войне. Он организует культурные мероприятия, автопробеги и кинопоказы, а также инициирует гуманитарные проекты, среди которых восстановление советских военных захоронений.

Все это имеет идеологическую окраску и служит продвижению российских исторических интерпретаций, противоречащих международному консенсусу по Второй мировой войне.

Руководителем проекта, по данным разведки, является вицеспикер Государственной думы Борис Чернышев. Он находится под западными санкциями в поддержку военной агрессии РФ против Украины. Поделиться

Только за первые три месяца существования движения его представительства открылись в восьми странах: Армении, Казахстане, Белоруссии, Молдове, Узбекистане, Венгрии, Словакии и Словении.