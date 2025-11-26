Стрілянина сталася поблизу Білого дому — є поранені нацгвардійці

У центрі Вашингтона, неподалік Білого дому, сталась стрілянина. Відомо про двох поранених військовослужбовців Національної гвардії внаслідок цього інциденту.

У Вашингтоні невідомі поранили двох нацгвардійців

Поліція метрополії повідомила, що працює на місці події на перехресті 17-ї та I вулиць.

Як зазначив представник поліції округу Колумбія, близько 14:20 за східним часом біля входу до метро Farragut West стався інцидент за участю озброєного нападника.

Один підозрюваний затриманий. Поширити

A shooting near Farragut West Metro Station in downtown Washington DC, about a mile from the White House, left two military personnel injured. The scene is secured, one suspect is in custody, and Trump was not in the White House at the time. https://t.co/WOkSUTWlUN pic.twitter.com/GXo19BLc8B — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) November 26, 2025

На місце події, як передає Fox News, прибули карети швидкої, об’єднана оперативна група округу Колумбія та Вашингтонське управління з контролю за алкоголем, тютюном, зброєю та вибухівкою.

Глава Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм у соцмережі X зазначила, що відомство співпрацює з місцевими правоохоронцями для збору нових даних і закликала молитися за поранених нацгвардійців.

Приєднуйтесь до мене в молитві за двох солдатів Національної гвардії, які щойно були поранені в Вашингтоні. Поширити

За інформацією ЗМІ, президент Дональд Трамп у момент стрілянини знаходився на своєму гольф-полі у Вест-Палм-Біч, де проводить День подяки у своєму клубі Mar-a-Lago. Його оперативно поінформували про інцидент, заявила прессекретар Білого дому Кароліна Левітт. У Білому домі підкреслили, що уважно моніторять ситуацію.