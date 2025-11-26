Стрілянина сталася поблизу Білого дому — є поранені нацгвардійці
Стрілянина сталася поблизу Білого дому — є поранені нацгвардійці

Білий дім
Джерело:  ABC News

У центрі Вашингтона, неподалік Білого дому, сталась стрілянина. Відомо про двох поранених військовослужбовців Національної гвардії внаслідок цього інциденту.

Головні тези:

  • Стрілянина у центрі Вашингтона неподалік від Білого дому призвела до поранення двох нацгвардійців.
  • Озброєний нападник був затриманий поліцією на місці події.
  • Місцеві служби реагують на інцидент та надають необхідну допомогу постраждалим.
  • Голова Міністерства внутрішньої безпеки закликає до молитви за поранених.

У Вашингтоні невідомі поранили двох нацгвардійців

Поліція метрополії повідомила, що працює на місці події на перехресті 17-ї та I вулиць.

Як зазначив представник поліції округу Колумбія, близько 14:20 за східним часом біля входу до метро Farragut West стався інцидент за участю озброєного нападника.

Один підозрюваний затриманий.

На місце події, як передає Fox News, прибули карети швидкої, об’єднана оперативна група округу Колумбія та Вашингтонське управління з контролю за алкоголем, тютюном, зброєю та вибухівкою.

Глава Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм у соцмережі X зазначила, що відомство співпрацює з місцевими правоохоронцями для збору нових даних і закликала молитися за поранених нацгвардійців.

Приєднуйтесь до мене в молитві за двох солдатів Національної гвардії, які щойно були поранені в Вашингтоні.

За інформацією ЗМІ, президент Дональд Трамп у момент стрілянини знаходився на своєму гольф-полі у Вест-Палм-Біч, де проводить День подяки у своєму клубі Mar-a-Lago. Його оперативно поінформували про інцидент, заявила прессекретар Білого дому Кароліна Левітт. У Білому домі підкреслили, що уважно моніторять ситуацію.

Також підтверджено, що будівлю Білого дому тимчасово закрито.

