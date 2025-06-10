Стрілянина в Австрії — відомо про 10 загиблих

В одній із шкіл Австрії внаслідок стрілянини загинули 10 людей. Це сталося у місті Грац. Про це повідомила журналістам мер міста Ельке Кар.
Головні тези:
- Колишній учень школи наразі є підозрюваним у цій трагедії.
- Він відкрив вогонь по учнях одразу двох класів.
Що відомо про наслідки скулшутінгу в Австрії
Окрім 10 загиблих, також надходить інформація про поранених внаслідок стрілянини.
Точна кількість наразі не розкривається, однак, як зазначено, це число є двозначним.
Стрілянина почалася вранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе.
Окрім того, вказано, що стан деяких поранених вкрай важкий.
Як вдалося дізнатися журналістам, підозрюваний у стрілянині — колишній учень, який відкрив вогонь по учнях двох класів.
Раніше повідомляли про дев’ятьох загиблих внаслідок стрілянини.
Ба більше, також надійшла інформація про те, що 10 червня, у Франції школяр напав із ножем на шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків учнів — вона загинула.
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