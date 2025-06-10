Стрілянина в Австрії — відомо про 10 загиблих

В одній із шкіл Австрії внаслідок стрілянини загинули 10 людей. Це сталося у місті Грац. Про це повідомила журналістам мер міста Ельке Кар.

Що відомо про наслідки скулшутінгу в Австрії

Окрім 10 загиблих, також надходить інформація про поранених внаслідок стрілянини.

Точна кількість наразі не розкривається, однак, як зазначено, це число є двозначним.

Стрілянина почалася вранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе.

Окрім того, вказано, що стан деяких поранених вкрай важкий.

До кінця тижня заняття в школа Граца скасовані, — додала мер міста Ельке Кар. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, підозрюваний у стрілянині — колишній учень, який відкрив вогонь по учнях двох класів.

Один із цих двох класів, імовірно, був колишнім класом 22-річного злочинця.Ймовірний злочинець мав при собі два види зброї — пістолет і рушницю. Поширити

Раніше повідомляли про дев’ятьох загиблих внаслідок стрілянини.

Ба більше, також надійшла інформація про те, що 10 червня, у Франції школяр напав із ножем на шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків учнів — вона загинула.