Стрілянина в Чорногорії. Вбито 12 людей, серед них 2 дітей

Через стрілянину в барі в Чорногорії загинули 12 осіб, серед яких двоє дітей. У відповідь на трагедію влада країни розглядає можливість повної заборони на носіння зброї.

Через стрілянину в Чорногорії загинуло 12 людей

Як повідомляють ЗМІ, 12 осіб були вбиті в місті Цетинє, ще четверо отримали поранення. Напад стався у п'яти різних місцях.

У першому та другому локаціях загинули по чотири особи. У третьому місці жертвами стали двоє дітей. У четвертому та п’ятому місцях загинули по одній людині.

Підозрюваний у стрілянині, Ацо Мартінович, намагався вчинити самогубство. Він помер під час транспортування до лікарні.

Міністр внутрішніх справ Данило Шаранович зазначив, що мотиви дій нападника невідомі, оскільки серед жертв були його друзі та куми.

Ацо Мартинович (фото — www.vijesti.me)

Відомо, що у 2005 році Мартінович отримав умовний рік ув’язнення за насильницьку поведінку. Також у 2022 році його було засуджено до трьох місяців за незаконне зберігання зброї та вибухівки.

Що відомо про стрілянину в Чорногорії

Як зазначають ЗМІ, інциденту передувала бійка в ресторані, спричинена побутовим конфліктом.

За словами міністра внутрішніх справ Чорногорії Данила Сарановича, щонайменше 10 осіб загинули, ще декілька отримали поранення.

WP уточнює, що нападником виявився 45-річний Ацо Мартинович. Він застрелив власника бару, його дітей і членів своєї сім’ї. Після цього зник, а поліція направила спецпідрозділи для його затримання.

Комісар поліції Лазар Сцепанович розповів, що нападник перебував у барі протягом дня, а близько 17:30 повернувся зі зброєю і відкрив вогонь.