У Чорногорії чоловік відкрив вогонь у барі — загинуло 10 людей
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У Чорногорії чоловік відкрив вогонь у барі — загинуло 10 людей

У Чорногорії чоловік відкрив вогонь у барі — загинуло 10 людей
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Джерело:  The Washington Post

1 січня в центрі міста Цетіне, Чорногорія, чоловік відкрив стрілянину в барі, а потім на вулиці. Унаслідок нападу загинули люди, є й поранені.

Головні тези:

  • Стрілянина в центрі Чорногорії призвела до смерті 10 людей та поранення декількох осіб.
  • Інцидент в барі у місті Цетіне передувала бійка в ресторані, спричинена побутовим конфліктом.
  • Зловмисником цього жахливого нападу виявився 45-річний чоловік, який мав попередню судимість за агресивну поведінку.
  • Нападник спробував вчинити самогубство, але помер від отриманих травм по дорозі до лікарні.
  • Уряд Чорногорії оголосив дні жалоби в зв'язку з трагедією, яку назвали жахливою.

Що відомо про стрілянину в Чорногорії

Як зазначають ЗМІ, інциденту передувала бійка в ресторані, спричинена побутовим конфліктом.

За словами міністра внутрішніх справ Чорногорії Данила Сарановича, щонайменше 10 осіб загинули, ще декілька отримали поранення.

WP уточнює, що нападником виявився 45-річний Ацо Мартинович. Він застрелив власника бару, його дітей і членів своєї сім’ї. Після цього зник, а поліція направила спецпідрозділи для його затримання.

Комісар поліції Лазар Сцепанович розповів, що нападник перебував у барі протягом дня, а близько 17:30 повернувся зі зброєю і відкрив вогонь.

Спершу він убив чотирьох осіб у барі, а згодом продовжив стрілянину ще в трьох різних місцях. Загалом він намагався позбавити життя чотирьох осіб, після чого залишив місце подій на автомобілі, який згодом знайшла поліція.

Ацо Мартинович (фото — www.vijesti.me)

Підозрюваний у масовому вбивстві вчинив самогубство

Мартинович мав судимість за агресивну поведінку у 2005 році й оскаржував останній вирок за незаконне зберігання зброї.

Згодом глава МВС повідомив, що нападник спробував вчинити самогубство біля власного будинку і помер по дорозі до лікарні від отриманих травм.

У зв’язку з трагедією уряд Чорногорії оголосив 2, 3 і 4 січня днями жалоби. Прем’єр-міністр Мілойко Спаїч назвав подію жахливою трагедією.

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