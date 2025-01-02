У Чорногорії чоловік відкрив вогонь у барі — загинуло 10 людей

1 січня в центрі міста Цетіне, Чорногорія, чоловік відкрив стрілянину в барі, а потім на вулиці. Унаслідок нападу загинули люди, є й поранені.
Головні тези:
- Стрілянина в центрі Чорногорії призвела до смерті 10 людей та поранення декількох осіб.
- Інцидент в барі у місті Цетіне передувала бійка в ресторані, спричинена побутовим конфліктом.
- Зловмисником цього жахливого нападу виявився 45-річний чоловік, який мав попередню судимість за агресивну поведінку.
- Нападник спробував вчинити самогубство, але помер від отриманих травм по дорозі до лікарні.
- Уряд Чорногорії оголосив дні жалоби в зв'язку з трагедією, яку назвали жахливою.
Що відомо про стрілянину в Чорногорії
Як зазначають ЗМІ, інциденту передувала бійка в ресторані, спричинена побутовим конфліктом.
За словами міністра внутрішніх справ Чорногорії Данила Сарановича, щонайменше 10 осіб загинули, ще декілька отримали поранення.
WP уточнює, що нападником виявився 45-річний Ацо Мартинович. Він застрелив власника бару, його дітей і членів своєї сім’ї. Після цього зник, а поліція направила спецпідрозділи для його затримання.
Комісар поліції Лазар Сцепанович розповів, що нападник перебував у барі протягом дня, а близько 17:30 повернувся зі зброєю і відкрив вогонь.
Підозрюваний у масовому вбивстві вчинив самогубство
Мартинович мав судимість за агресивну поведінку у 2005 році й оскаржував останній вирок за незаконне зберігання зброї.
Згодом глава МВС повідомив, що нападник спробував вчинити самогубство біля власного будинку і помер по дорозі до лікарні від отриманих травм.
У зв’язку з трагедією уряд Чорногорії оголосив 2, 3 і 4 січня днями жалоби. Прем’єр-міністр Мілойко Спаїч назвав подію жахливою трагедією.
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