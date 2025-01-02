У Чорногорії чоловік відкрив вогонь у барі — загинуло 10 людей

1 січня в центрі міста Цетіне, Чорногорія, чоловік відкрив стрілянину в барі, а потім на вулиці. Унаслідок нападу загинули люди, є й поранені.

Що відомо про стрілянину в Чорногорії

Як зазначають ЗМІ, інциденту передувала бійка в ресторані, спричинена побутовим конфліктом.

За словами міністра внутрішніх справ Чорногорії Данила Сарановича, щонайменше 10 осіб загинули, ще декілька отримали поранення.

WP уточнює, що нападником виявився 45-річний Ацо Мартинович. Він застрелив власника бару, його дітей і членів своєї сім’ї. Після цього зник, а поліція направила спецпідрозділи для його затримання.

Комісар поліції Лазар Сцепанович розповів, що нападник перебував у барі протягом дня, а близько 17:30 повернувся зі зброєю і відкрив вогонь.

Спершу він убив чотирьох осіб у барі, а згодом продовжив стрілянину ще в трьох різних місцях. Загалом він намагався позбавити життя чотирьох осіб, після чого залишив місце подій на автомобілі, який згодом знайшла поліція. Поширити

Ацо Мартинович (фото — www.vijesti.me)

Підозрюваний у масовому вбивстві вчинив самогубство

Мартинович мав судимість за агресивну поведінку у 2005 році й оскаржував останній вирок за незаконне зберігання зброї.

Згодом глава МВС повідомив, що нападник спробував вчинити самогубство біля власного будинку і помер по дорозі до лікарні від отриманих травм.