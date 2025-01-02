В Черногории мужчина открыл огонь в баре — погибли 10 человек

1 января в центре города Цетине, Черногория, мужчина открыл стрельбу в баре, а затем на улице. В результате нападения погибли люди, есть и раненые.

Что известно о стрельбе в Черногории

Как отмечают СМИ, инцидента предшествовала потасовка в ресторане, вызванная бытовым конфликтом.

По словам министра внутренних дел Черногории Даниила Сарановича, по меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько получили ранения.

WP уточняет, что нападающим оказался 45-летний Ацо Мартынович. Он застрелил владельца бара, его детей и членов своей семьи. После этого скрылся, а полиция направила спецподразделения для его задержания.

Комиссар полиции Лазарь Сцепанович рассказал, что нападающий находился в баре в течение дня, а около 17.30 вернулся с оружием и открыл огонь.

Сначала он убил четырех человек в баре, а затем продолжил стрельбу еще в трех разных местах. В общей сложности он пытался лишить жизни четырех человек, после чего оставил место событий на автомобиле, который впоследствии нашла полиция. Поделиться

Ацо Мартынович (фото — www.vijesti.me)

Подозреваемый в массовом убийстве совершил самоубийство

Мартынович был судим за агрессивное поведение в 2005 году и обжаловал последний приговор за незаконное хранение оружия.

Впоследствии глава МВД сообщил, что нападавший попытался совершить самоубийство у собственного дома и скончался по дороге в больницу от полученных травм.