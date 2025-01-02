В Черногории мужчина открыл огонь в баре — погибли 10 человек

1 января в центре города Цетине, Черногория, мужчина открыл стрельбу в баре, а затем на улице. В результате нападения погибли люди, есть и раненые.
Главные тезисы
- Стрельба в центре Черногории привела к смерти 10 человек и ранению нескольких человек.
- Инцидент в баре в городе Цетине предшествовала потасовка в ресторане, вызванная бытовым конфликтом.
- Злоумышленником этого ужасного нападения оказался 45-летний мужчина, имевший предварительную судимость за агрессивное поведение.
- Нападающий попытался совершить самоубийство, но скончался от полученных травм по дороге в больницу.
- Правительство Черногории объявило дни траура в связи с трагедией, которую назвали ужасной.
Что известно о стрельбе в Черногории
Как отмечают СМИ, инцидента предшествовала потасовка в ресторане, вызванная бытовым конфликтом.
По словам министра внутренних дел Черногории Даниила Сарановича, по меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько получили ранения.
WP уточняет, что нападающим оказался 45-летний Ацо Мартынович. Он застрелил владельца бара, его детей и членов своей семьи. После этого скрылся, а полиция направила спецподразделения для его задержания.
Комиссар полиции Лазарь Сцепанович рассказал, что нападающий находился в баре в течение дня, а около 17.30 вернулся с оружием и открыл огонь.
Подозреваемый в массовом убийстве совершил самоубийство
Мартынович был судим за агрессивное поведение в 2005 году и обжаловал последний приговор за незаконное хранение оружия.
Впоследствии глава МВД сообщил, что нападавший попытался совершить самоубийство у собственного дома и скончался по дороге в больницу от полученных травм.
В связи с трагедией правительство Черногории объявило 2, 3 и 4 января на днях траура. Премьер-министр Милойко Спаич назвал событие ужасающей трагедией.
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