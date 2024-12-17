17-річна американська школярка влаштувала стрілянину у приватному учбовому закладі у місті Медісон в штаті Вісконсін.

Що відомо про трагічний інцидент в одній зі шкіл США

Зазначається, що дівчина принесла зброю до однієї з приватних християнських шкіл Медісона. Внаслідок влаштованої нею стрілянини загинули двоє людей та ще шестеро отримали поранення.

За попередньою інформацією, загинули один з учителів та старшокласник. Стан ще двох постраждалих залишається критичним. Ще четверо отримали травми середнього та легкого ступеня.

За інформацією американських ЗМІ, мова йде про приватну християнську школу Abundant Life, у якій діти навчаються від дитячого садка і до старших класів.

На момент, коли дівчина відкрила вогонь, в учбовому закладі перебувало близько 390 учнів.

За словами правоохоронців, дівчина відкрила вогонь з пістолета калібру 9 мм. Її мотиви наразі залишаються невідомими.

Сигнал про стрілянину надійшов у поліцію близько 11:00 за місцевим часом. Офіцери, які перебували за 5 кілометрів від школи, оперативно прибули на місце. У будівлі вони не застосовували зброю, оскільки підозрювана, ймовірно, наклала на себе руки ще до їхнього прибуття, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

У поліції зазначають, що стрілком виявилась 15-річна Наталі Рупноу, яка використовувала ім'я Саманта.

Правоохоронці розповіли, що дівчина завдала собі смертельного вогнепального поранення.

Президент США Джо Байден вже відреагував на трагедію та закликав Конгрес ухвалити законодавство про контроль над зброєю, аби запобігти подальшим масовим вбивствам. Подібні заклики залишалися без уваги після майже кожної стрілянини в школах за останній час.

Неприйнятно, що ми не можемо захистити наших дітей від цього лиха — насильства із застосуванням зброї. Ми не можемо продовжувати сприймати це як норму, — йдеться у заяві Байдена. Поширити

Що відомо про інші випадки стрілянини у школах США

Зимою минулого року стрілянина сталася у кампусі Університету Невади у Лас-Вегасі. Тоді в поліції заявили про смерть нападника.

А вже у лютому цього року в місті Канзас-Сіті сталася стрілянина під час святкування перемоги місцевої футбольної команди "Чіфс" у Суперкубку НФЛ. Внаслідок інциденту була одна жертва та понад два десятки поранених.

Осінню вересні цього року в американському штаті Джорджія сталася стрілянина в школі — тоді невідомий відкрив вогонь по старшокласниках, внаслідок чого були загиблі та поранені.