17-летняя американская школьница устроила стрельбу в частном учебном заведении в городе Мэдисон в штате Висконсин.

Что известно о трагическом инциденте в одной из школ США

Отмечается, что девушка принесла оружие в одну из частных христианских школ Мэдисона. В результате устроенной ею стрельбы погибли два человека и еще шестеро получили ранения.

По предварительной информации, погиб один из учителей и старшеклассник. Состояние еще двух пострадавших остается критическим. Еще четверо получили травмы средней и лёгкой степени.

По информации американских СМИ, речь идет о частной христианской школе Abundant Life, в которой дети учатся от детского сада и старших классов.

К моменту, когда девушка открыла огонь, в учебном заведении находилось около 390 учеников.

По словам правоохранителей, девушка открыла огонь из пистолета калибра 9 мм. Ее мотивы пока остаются неизвестными.

Сигнал о стрельбе поступил в полицию около 11:00 по местному времени. Офицеры, находившиеся в 5 километрах от школы, оперативно прибыли на место. В здании они не применяли оружие, поскольку подозреваемая, вероятно, покончила с собой еще до их прибытия, — отмечается в материале издания. Поделиться

В полиции отмечают, что стрелком оказалась 15-летняя Натали Рупноу, использовавшая имя Саманта.

Правоохранители рассказали, что девушка нанесла себе смертельное огнестрельное ранение.

Президент США Джо Байден уже отреагировал на трагедию и призвал Конгресс принять законодательство о контроле над оружием, чтобы предотвратить дальнейшие массовые убийства. Подобные призывы оставались без внимания после почти каждой стрельбы в школах за последнее время.

Неприемлемо, что мы не можем оградить наших детей от этой беды — насилия с применением оружия. Мы не можем продолжать воспринимать это как норму, говорится в заявлении Байдена. Поделиться

Что известно о других случаях стрельбы в школах США

Зимой прошлого года стрельба произошла в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе. Тогда в полиции заявили о смерти нападающего.

А уже в феврале этого года в городе Канзас-Сити произошла стрельба во время празднования победы местной футбольной команды "Чифс" в Суперкубке НФЛ. В результате инцидента была одна жертва и более двух десятков раненых.

Осенью сентябре этого года в американском штате Джорджия произошла стрельба в школе — тогда неизвестный открыл огонь по старшеклассникам, в результате чего погибли и ранены.