Стрельба в Черногории. Убиты 12 человек, среди них 2 детей

Из-за стрельбы в баре в Черногории погибли 12 человек, среди которых двое детей. В ответ на трагедию власти страны рассматривают возможность полного запрета на ношение оружия.
Главные тезисы
- В результате стрельбы в Черногории погибли 12 человек, среди которых двое невинных детей.
- Власти Черногории рассматривают возможность полного запрета на ношение оружия после трагедии в баре.
- Мотивы действий нападающего Ацо Мартиновича остаются неизвестными, поскольку среди жертв были его друзья и кумовья.
- Нападающий, застреливший владельца бара и его детей, разыскивается полицией после трагедии.
- Правительство Черногории объявило дни траура на 2, 3 и 4 января из-за ужасной стрельбы, признанной премьер-министром Милойко Спаичем ужасной трагедией.
Из-за стрельбы в Черногории погибли 12 человек
Как сообщают СМИ, 12 человек были убиты в городе Цетин, еще четверо получили ранения. Нападение произошло в пяти разных местах.
В первом и втором локациях погибли по четыре человека. В третьем месте жертвами стали двое детей. В четвертом и пятом местах погибли по одному человеку.
Подозреваемый в стрельбе, Ацо Мартинович, пытался совершить самоубийство. Он скончался во время транспортировки в больницу.
Министр внутренних дел Даниил Шаранович отметил, что мотивы действий нападающего неизвестны, поскольку среди жертв были его друзья и кумовья.
Известно, что в 2005 году Мартинович получил условный год заключения за насильственное поведение. Также в 2022 году он был приговорен к трем месяцам за незаконное хранение оружия и взрывчатки.
Что известно о стрельбе в Черногории
Как отмечают СМИ, инцидента предшествовала драка в ресторане, вызванная бытовым конфликтом.
По словам министра внутренних дел Черногории Даниила Сарановича, по меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько получили ранения.
WP уточняет, что нападающим оказался 45-летний Ацо Мартынович. Он застрелил владельца бара, его детей и членов своей семьи. После этого скрылся, а полиция направила спецподразделения для его задержания.
Комиссар полиции Лазарь Сцепанович рассказал, что нападающий находился в баре в течение дня, а около 17.30 вернулся с оружием и открыл огонь.
В связи с трагедией правительство Черногории объявило 2, 3 и 4 января на днях траура. Премьер-министр Милойко Спаич назвал событие ужасающей трагедией.
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