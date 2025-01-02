Стрельба в Черногории. Убиты 12 человек, среди них 2 детей
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Стрельба в Черногории. Убиты 12 человек, среди них 2 детей

Стрельба в Черногории. Убиты 12 человек, среди них 2 детей
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Источник:  vijesti.me

Из-за стрельбы в баре в Черногории погибли 12 человек, среди которых двое детей. В ответ на трагедию власти страны рассматривают возможность полного запрета на ношение оружия.

Главные тезисы

  • В результате стрельбы в Черногории погибли 12 человек, среди которых двое невинных детей.
  • Власти Черногории рассматривают возможность полного запрета на ношение оружия после трагедии в баре.
  • Мотивы действий нападающего Ацо Мартиновича остаются неизвестными, поскольку среди жертв были его друзья и кумовья.
  • Нападающий, застреливший владельца бара и его детей, разыскивается полицией после трагедии.
  • Правительство Черногории объявило дни траура на 2, 3 и 4 января из-за ужасной стрельбы, признанной премьер-министром Милойко Спаичем ужасной трагедией.

Из-за стрельбы в Черногории погибли 12 человек

Как сообщают СМИ, 12 человек были убиты в городе Цетин, еще четверо получили ранения. Нападение произошло в пяти разных местах.

В первом и втором локациях погибли по четыре человека. В третьем месте жертвами стали двое детей. В четвертом и пятом местах погибли по одному человеку.

Подозреваемый в стрельбе, Ацо Мартинович, пытался совершить самоубийство. Он скончался во время транспортировки в больницу.

Министр внутренних дел Даниил Шаранович отметил, что мотивы действий нападающего неизвестны, поскольку среди жертв были его друзья и кумовья.

Ацо Мартынович (фото — www.vijesti.me)

Известно, что в 2005 году Мартинович получил условный год заключения за насильственное поведение. Также в 2022 году он был приговорен к трем месяцам за незаконное хранение оружия и взрывчатки.

Что известно о стрельбе в Черногории

Как отмечают СМИ, инцидента предшествовала драка в ресторане, вызванная бытовым конфликтом.

По словам министра внутренних дел Черногории Даниила Сарановича, по меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько получили ранения.

WP уточняет, что нападающим оказался 45-летний Ацо Мартынович. Он застрелил владельца бара, его детей и членов своей семьи. После этого скрылся, а полиция направила спецподразделения для его задержания.

Комиссар полиции Лазарь Сцепанович рассказал, что нападающий находился в баре в течение дня, а около 17.30 вернулся с оружием и открыл огонь.

В связи с трагедией правительство Черногории объявило 2, 3 и 4 января на днях траура. Премьер-министр Милойко Спаич назвал событие ужасающей трагедией.

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