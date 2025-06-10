Стрельба в Австрии — известно о 10 погибших

В одной из школ Австрии в результате стрельбы погибли 10 человек. Это произошло в городе Грац. Об этом сообщила журналистам мэр города Эльке Кар.

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Кроме 10 погибших, также поступает информация о раненых в результате стрельбы.

Точное количество пока не раскрывается, однако, как указано, это число двухзачное.

Стрельба началась утром 10 июня в учебном заведении на улице Драйершюценгассе.

Кроме того, указано, что состояние некоторых раненых крайне тяжелое.

К концу недели занятия в школа Граца отменены, — добавила мэр города Эльке Кар. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, подозреваемый в стрельбе — бывший ученик, открывший огонь по учащимся двух классов.

Один из этих двух классов, вероятно, был бывшим классом 22-летнего преступника. Вероятный преступник имел при себе два вида оружия — пистолет и ружье. Поделиться

Ранее сообщалось о девяти погибших в результате стрельбы.

Более того, также поступила информация о том, что 10 июня во Франции школьник напал с ножом на школьную помощницу во время проверки рюкзаков учеников — она погибла.