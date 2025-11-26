Стрельба произошла вблизи Белого дома — есть раненые нацгвардейцы

В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, произошла стрельба. Известно о двух раненых военнослужащих Национальной гвардии в результате этого инцидента.

Полиция метрополии сообщила, что работает на месте происшествия на перекрестке 17-й и I улиц.

Как отметил представитель полиции округа Колумбия, около 14:20 по восточному времени у входа в метро Farragut West произошел инцидент с участием вооруженного нападающего.

Один подозреваемый задержан.

A shooting near Farragut West Metro Station in downtown Washington DC, about a mile from the White House, left two military personnel injured. The scene is secured, one suspect is in custody, and Trump was not in the White House at the time. https://t.co/WOkSUTWlUN pic.twitter.com/GXo19BLc8B — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) November 26, 2025

На место происшествия, как сообщает Fox News, прибыли кареты скорой, объединенная оперативная группа округа Колумбия и Вашингтонское управление по контролю за алкоголем, табаком, оружием и взрывчаткой.

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем в соцсети X отметила, что ведомство сотрудничает с местными стражами порядка для сбора новых данных и призвала молиться за раненых нацгвардейцев.

Присоединяйтесь ко мне в молитве о двух солдатах Национальной гвардии, которые только что были ранены в Вашингтоне. Поделиться

По информации СМИ, президент Дональд Трамп в момент стрельбы находился на своем гольф-поле в Вест-Палм-Бич, где проводит День благодарения в своем клубе Mar-a-Lago. Его оперативно проинформировали об инциденте, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт. В Белом доме подчеркнули, что внимательно мониторят ситуацию.