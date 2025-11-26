Стрельба произошла вблизи Белого дома — есть раненые нацгвардейцы
Стрельба произошла вблизи Белого дома — есть раненые нацгвардейцы

Вашингтон
Источник:  ABC News

В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, произошла стрельба. Известно о двух раненых военнослужащих Национальной гвардии в результате этого инцидента.

  • В центре Вашингтона произошла стрельба вблизи Белого дома, в результате которой два нацгвардейца были ранены.
  • Вооруженный нападавший был задержан полицией на месте происшествия.
  • Местные службы активно реагируют на инцидент и предоставляют помощь пострадавшим.

В Вашингтоне неизвестные ранили двух нацгвардейцев

Полиция метрополии сообщила, что работает на месте происшествия на перекрестке 17-й и I улиц.

Как отметил представитель полиции округа Колумбия, около 14:20 по восточному времени у входа в метро Farragut West произошел инцидент с участием вооруженного нападающего.

Один подозреваемый задержан.

На место происшествия, как сообщает Fox News, прибыли кареты скорой, объединенная оперативная группа округа Колумбия и Вашингтонское управление по контролю за алкоголем, табаком, оружием и взрывчаткой.

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем в соцсети X отметила, что ведомство сотрудничает с местными стражами порядка для сбора новых данных и призвала молиться за раненых нацгвардейцев.

Присоединяйтесь ко мне в молитве о двух солдатах Национальной гвардии, которые только что были ранены в Вашингтоне.

По информации СМИ, президент Дональд Трамп в момент стрельбы находился на своем гольф-поле в Вест-Палм-Бич, где проводит День благодарения в своем клубе Mar-a-Lago. Его оперативно проинформировали об инциденте, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт. В Белом доме подчеркнули, что внимательно мониторят ситуацию.

Также подтверждено, что здание Белого дома временно закрыто.

