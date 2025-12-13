"Починаємо на суші". Трамп анонсував наземні удари США по наркоторговцях у Латинській Америці

Президент Дональд Трамп заявив, що США «почнуть» завдавати наземних ударів по наркоторговцях у Латинській Америці.
Головні тези:
- Президент США виступив з заявою про завдання наземних ударів по наркоторговцях у Латинській Америці.
- Трамп наголосив на необхідності боротьби з контрабандою наркотиків, вважаючи це аналогією до бойових операцій.
- Пентагон розпочав серію атак на судна, перевозячи наркотики, у міжнародних водах, що призвело до обурення Трампа.
Трамп анонсував наземні удари США по наркоторговцях у Латинській Америці
Про це Трамп розказав журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.
При цьому він знову відмовився надати деталі про те, коли та де саме почнеться ескалація його військової кампанії, і чи можуть країни ще щось зробити, щоб запобігти загрозі військових дій.
Хоча позиція Трампа в основному розглядається як кампанія тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, він наголосив, що наземні операції можуть мати вплив не тільки на Венесуелу.
Протягом кількох днів президент США обіцяв розширити зусилля після того, як Пентагон розпочав серію атак на так звані судна, що перевозять наркотики, в міжнародних водах біля узбережжя Південної Америки.
Трамп частково виправдовував ці дії, називаючи боротьбу з контрабандою наркотиків аналогічною бойовим операціям. Він сказав журналістам, що якби смерті від передозування враховувалися як бойові втрати, це було б «як війна, яка не мала б аналогів».
Більше по темі
