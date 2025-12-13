"Починаємо на суші". Трамп анонсував наземні удари США по наркоторговцях у Латинській Америці

Президент Дональд Трамп заявив, що США «почнуть» завдавати наземних ударів по наркоторговцях у Латинській Америці.

Про це Трамп розказав журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Ми знищили 96% наркотиків, що надходили морем, і тепер починаємо на суші, а на суші це набагато простіше, і це почне відбуватися. Дональд Трамп Президент США

При цьому він знову відмовився надати деталі про те, коли та де саме почнеться ескалація його військової кампанії, і чи можуть країни ще щось зробити, щоб запобігти загрозі військових дій.

Хоча позиція Трампа в основному розглядається як кампанія тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, він наголосив, що наземні операції можуть мати вплив не тільки на Венесуелу.

Це не обов'язково має бути у Венесуелі», — сказав Трамп, додавши, що «цілями є люди, які ввозять наркотики в нашу країну.

Протягом кількох днів президент США обіцяв розширити зусилля після того, як Пентагон розпочав серію атак на так звані судна, що перевозять наркотики, в міжнародних водах біля узбережжя Південної Америки.