"Начинаем на суше". Трамп анонсировал наземные удары США по наркоторговцам в Латинской Америке

Трамп анонсировал наземные удары США по наркоторговцам в Латинской Америке

Об этом Трамп рассказал журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Мы уничтожили 96% наркотиков, поступающих по морю, и теперь начинаем на суше, а на суше это гораздо проще, и это начнет происходить. Дональд Трамп Президент США

При этом он снова отказался предоставить детали о том, когда и где именно начнется эскалация его военной кампании, и могут ли страны еще что-то предпринять, чтобы предотвратить угрозу военных действий.

Хотя позиция Трампа в основном рассматривается как кампания давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он подчеркнул, что наземные операции могут повлиять не только на Венесуэлу.

Это не обязательно должно быть в Венесуэле», — сказал Трамп, добавив, что «целями являются люди, ввозящие наркотики в нашу страну. Поделиться

В течение нескольких дней президент США обещал расширить усилия после того, как Пентагон приступил к серии атак на так называемые суда, перевозящие наркотики, в международных водах у побережья Южной Америки.