"Начинаем на суше". Трамп анонсировал наземные удары США по наркоторговцам в Латинской Америке
Категория
Мир
Дата публикации

"Начинаем на суше". Трамп анонсировал наземные удары США по наркоторговцам в Латинской Америке

Трамп
Источник:  Bloomberg

Президент Дональд Трамп заявил, что США «начнут» наносить наземные удары по наркоторговцам в Латинской Америке.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп анонсировал начало наземных ударов США по наркоторговцам в Латинской Америке.
  • Аналогия борьбы с контрабандой наркотиков с боевыми операциями - основной мотив Президента США.
  • Трамп подчеркнул, что наземные операции могут повлиять не только на Венесуэлу, но и на другие страны, ввозящие наркотики в США.

Трамп анонсировал наземные удары США по наркоторговцам в Латинской Америке

Об этом Трамп рассказал журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Мы уничтожили 96% наркотиков, поступающих по морю, и теперь начинаем на суше, а на суше это гораздо проще, и это начнет происходить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

При этом он снова отказался предоставить детали о том, когда и где именно начнется эскалация его военной кампании, и могут ли страны еще что-то предпринять, чтобы предотвратить угрозу военных действий.

Хотя позиция Трампа в основном рассматривается как кампания давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он подчеркнул, что наземные операции могут повлиять не только на Венесуэлу.

Это не обязательно должно быть в Венесуэле», — сказал Трамп, добавив, что «целями являются люди, ввозящие наркотики в нашу страну.

В течение нескольких дней президент США обещал расширить усилия после того, как Пентагон приступил к серии атак на так называемые суда, перевозящие наркотики, в международных водах у побережья Южной Америки.

Трамп частично оправдывал эти действия, называя борьбу с контрабандой наркотиков аналогичной боевым операциям. Он сказал журналистам, что если бы смерти от передозировки учитывались как боевые потери, это было бы «как война, которая не имела бы аналогов».

