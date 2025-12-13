"Начинаем на суше". Трамп анонсировал наземные удары США по наркоторговцам в Латинской Америке

Президент Дональд Трамп заявил, что США «начнут» наносить наземные удары по наркоторговцам в Латинской Америке.
Главные тезисы
- Дональд Трамп анонсировал начало наземных ударов США по наркоторговцам в Латинской Америке.
- Аналогия борьбы с контрабандой наркотиков с боевыми операциями - основной мотив Президента США.
- Трамп подчеркнул, что наземные операции могут повлиять не только на Венесуэлу, но и на другие страны, ввозящие наркотики в США.
Трамп анонсировал наземные удары США по наркоторговцам в Латинской Америке
Об этом Трамп рассказал журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
При этом он снова отказался предоставить детали о том, когда и где именно начнется эскалация его военной кампании, и могут ли страны еще что-то предпринять, чтобы предотвратить угрозу военных действий.
Хотя позиция Трампа в основном рассматривается как кампания давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он подчеркнул, что наземные операции могут повлиять не только на Венесуэлу.
В течение нескольких дней президент США обещал расширить усилия после того, как Пентагон приступил к серии атак на так называемые суда, перевозящие наркотики, в международных водах у побережья Южной Америки.
Трамп частично оправдывал эти действия, называя борьбу с контрабандой наркотиков аналогичной боевым операциям. Он сказал журналистам, что если бы смерти от передозировки учитывались как боевые потери, это было бы «как война, которая не имела бы аналогов».
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-