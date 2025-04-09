Починається ядерна економічна війна — польський міністр Гавковський

За словами глави Міністерства цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, останні рішення та дії команди американського лідера Дональда Трампа призвели до початку "ядерної економічної війни".
Головні тези:
- Варшава не може ігнорувати торгову війну між США та КНР, оскільки вона впливає й на Польщу.
- Конфлікти між наддержавами можуть мати серйозні наслідки для всього світу.
Гавковський оцінив ситуацію на міжнародній арені
Як зазначив польський міністр, жодний посадовець чи політик не телефонує главі Білого дому, щоб намагатися схилити його на свій бік у ситуації з тарифами.
За словами посадовця, офіційна Варшава не може ігнорувати торгову війну між США та КНР, адже вона також має вплив на Польщу.
Гавковський звернув увагу на те, що будь-яка конфлікти між наддержавами змінюють ситуацію на міжнародній арені.
Що важливо розуміти, президент США Дональд Трамп нещодавно почав стверджувати, що світові лідери благають його знизити тарифи, додавши, що вони "цілують йому дупу".
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