Начинается ядерная экономическая война — польский министр Гавковский
Категория
Экономика
Дата публикации

Начинается ядерная экономическая война — польский министр Гавковский

Гавковский оценил ситуацию на международной арене
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Источник:  RMF FM

По словам главы Министерства цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, последние решения и действия команды американского лидера Дональда Трампа привели к началу "ядерной экономической войны".

Главные тезисы

  • Варшава не может игнорировать торговую войну между США и КНР, поскольку она оказывает влияние и на Польшу.
  • Конфликты между сверхдержавами могут иметь серьезные последствия для всего мира.

Гавковский оценил ситуацию на международной арене

Как отметил польский министр, ни одно должностное лицо или политик не звонит главе Белого дома, чтобы пытаться склонить его на свою сторону в ситуации с тарифами.

Мы не звоним, но мы явно имеем дело с растущей торговой войной. (…) Начинается своего рода ядерная экономическая война.

Кшиштофа Гавковская

Кшиштофа Гавковская

Министр цифровизации Польши

По словам чиновника, официальная Варшава не может игнорировать торговую войну между США и КНР, ведь она также оказывает влияние на Польшу.

Гавковский обратил внимание на то, что любые конфликты между сверхдержавами меняют ситуацию на международной арене.

Есть различные элементы, которые будут влиять на цены, экспорт и импорт. Граждане в конечном счете проиграют, — предупредил польский министр.

Что важно понимать, президент США Дональд Трамп недавно начал утверждать, что мировые лидеры умоляют его снизить тарифы, добавив, что они “целуют ему задницу”.

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