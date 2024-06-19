Подібне трапляється раз у житті. Коли можна буде побачити вибух зірки T Coronae Borealis

Як заявляють іноземні астрономи, мешканцям Землі нарешті випала нагода насолодитися рідкісним космічним явищем. Йдеться про вибух зірки T Coronae Borealis, який можна буде побачити неозброєним оком уже незабаром.

Вибух зірки T Coronae Borealis — що наразі відомо

Видання Science Alert зазначає, що у сузір'ї Північної Корони, на відстані понад 2500 світлових років, знаходиться зірка, що має назву T Coronae Borealis.

Уже незабаром вона вибухне, й ця подія не залишиться непоміченою для людства.

За словами фахівців, вибух буде не лише приголомшливим, а й дасть можливість зібрати величезну кількість даних для вивчення.

Що важливо розуміти, T Coronae Borealis вибухає раз на 80 років протягом щонайменше восьми століть. Востаннє таке космічне явище траплялося ще у 1946 році.

Вчені також звертають увагу на те, що вкрай важливо не плутати катастрофічний вибух наднової, коли зірка практично повністю знищується, і вибух цієї класичної нової.

Це подвійна зоряна система, що містить залишки колапсуючого ядра зірки, схожої на Сонце, званої білим карликом, і пухкого червоного гіганта-компаньйона, — йдеться в повідомленні. Поширити

Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center/S. Wiessinger

Коли може статися вибух зірки T Coronae Borealis

Як стверджують астрономи, протягом останнього десятиліття вони спостерігали, як подвійна система демонструє поведінку, подібну до тієї, що була перед вибухом 1946 року.

Насамперед йдеться про падіння яскравості, що вказує на стрімке наближення виверження.

Іноземні вчені дійшли висновку, що це може статися дуже скоро — вже до вересня 2024 року.