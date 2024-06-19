Подобное случается раз в жизни. Когда можно будет увидеть взрыв звезды T Coronae Borealis

Как заявляют иностранные астрономы, жителям Земли наконец-то представилась возможность насладиться редким космическим явлением. Речь идет о взрыве звезды T Coronae Borealis, который можно будет увидеть невооруженным глазом уже в скором времени.

Взрыв звезды T Coronae Borealis — что известно

Издание Science Alert отмечает, что в созвездии Северной Короны, на расстоянии более 2500 световых лет, находится звезда под названием T Coronae Borealis.

Вскоре она взорвется, и это событие не останется незамеченным для человечества.

По словам специалистов, взрыв будет не только потрясающим, но и даст возможность собрать огромное количество данных для изучения.

Что важно понимать, T Coronae Borealis взрывается раз в 80 лет в течение по меньшей мере восьми веков. В последний раз такое космическое явление случалось еще в 1946 году.

Ученые также обращают внимание на то, что крайне важно не путать катастрофический взрыв сверхновой, когда звезда практически полностью уничтожается, и взрыв этой классической новой.

Это двойная звездная система, содержащая остатки коллапсирующего ядра звезды, похожей на Солнце, называемой белым карликом, и рыхлого красного гиганта-компаньона, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: NASA Goddard Space Flight Center/S. Wiessinger

Когда может произойти взрыв звезды T Coronae Borealis

Как утверждают астрономы, в течение последнего десятилетия они наблюдали, как двойная система демонстрирует поведение, подобное тому, что было перед взрывом 1946 года.

Прежде всего, речь идет о падении яркости, что указывает на стремительное приближение извержения.

Иностранные ученые пришли к выводу, что это может произойти очень скоро — уже до сентября 2024 года.