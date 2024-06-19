Подобное случается раз в жизни. Когда можно будет увидеть взрыв звезды T Coronae Borealis

Как заявляют иностранные астрономы, жителям Земли наконец-то представилась возможность насладиться редким космическим явлением. Речь идет о взрыве звезды T Coronae Borealis, который можно будет увидеть невооруженным глазом уже в скором времени.
Главные тезисы
- Взрыв звезды T Coronae Borealis позволит собрать огромное количество данных для изучения.
- Важно понимать разницу между взрывом сверхновой и взрывом классической новой.
- Прогнозируют, что взрыв произойдет до сентября 2024 года, и его можно будет увидеть невооруженным глазом.
- Такое космическое явление происходит каждые 80 лет и последний раз оно было замечено в 1946 году.
Взрыв звезды T Coronae Borealis — что известно
Издание Science Alert отмечает, что в созвездии Северной Короны, на расстоянии более 2500 световых лет, находится звезда под названием T Coronae Borealis.
Вскоре она взорвется, и это событие не останется незамеченным для человечества.
По словам специалистов, взрыв будет не только потрясающим, но и даст возможность собрать огромное количество данных для изучения.
Что важно понимать, T Coronae Borealis взрывается раз в 80 лет в течение по меньшей мере восьми веков. В последний раз такое космическое явление случалось еще в 1946 году.
Ученые также обращают внимание на то, что крайне важно не путать катастрофический взрыв сверхновой, когда звезда практически полностью уничтожается, и взрыв этой классической новой.
Когда может произойти взрыв звезды T Coronae Borealis
Как утверждают астрономы, в течение последнего десятилетия они наблюдали, как двойная система демонстрирует поведение, подобное тому, что было перед взрывом 1946 года.
Прежде всего, речь идет о падении яркости, что указывает на стремительное приближение извержения.
Иностранные ученые пришли к выводу, что это может произойти очень скоро — уже до сентября 2024 года.
По предварительным данным, взрыв можно увидеть невооруженным глазом, а затем он постепенно исчезнет в течение недели.
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