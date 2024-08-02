За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю журналістам 24 каналу, у країни-агресорки Росії наразі виникла велика проблема із виробництвом ракет і боєприпасів.
Головні тези:
- У Росії виникла проблема з виробництвом ракет і боєприпасів, що може позначитися на війні проти України.
- Європейські країни повільно розширюють допомогу Україні у зв'язку з бюрократією та зменшеним інтересом до оборонного виробництва.
- Подоляк наголошує на відсутності глобального міжнародного права, яке могло б зупинити агресивну поведінку країн, таких як Росія.
- Демократичні країни зменшили відсоток фінансування оборони після розвалу СРСР, в той час як відсталі країни інвестували лише в виробництво зброї.
- Недостаток інструментів на світовому ринку озброєнь у порівнянні з Росією та КНДР ускладнює запобігання конфліктам та агресії.
У Росії зростає дефіцит ракет та боєприпасів. Як це вплине на війну проти України
Подоляк зазначив, що нібито модернізоване масштабне виробництво ракет і боєприпасів в Росії, яке нібито переважає за кількістю оборонний потенціал західних країн є усього лиш фікцією.
Наразі, за його словами, у Росії ще є певний ресурс, який компенсують за рахунок поставок зброї з КНДР, однак ці ресурси вже суттєво обмежені.
Радник керівника ОП зазначив, що через бюрократію та такі проросійсько налаштовані країни як Угорщина у Європі значно сповільнений процес розширення оборонної промисловості.
Чому західні партнери занадто повільно розширюють допомогу Україні
Подоляк зазначив, що західні країни після розвалу СРСР і закінчення холодної війни фактично перестали інвестувати в оборонне виробництво.
За його словами, наразі на світовому ринку озброєнь доволі мало інструментів, які за кількістю могли б зрівнятись з обсягами накопичених Росією та КНДР озброєнь.
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