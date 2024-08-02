За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю журналістам 24 каналу, у країни-агресорки Росії наразі виникла велика проблема із виробництвом ракет і боєприпасів.

У Росії зростає дефіцит ракет та боєприпасів. Як це вплине на війну проти України

Подоляк зазначив, що нібито модернізоване масштабне виробництво ракет і боєприпасів в Росії, яке нібито переважає за кількістю оборонний потенціал західних країн є усього лиш фікцією.

Наразі, за його словами, у Росії ще є певний ресурс, який компенсують за рахунок поставок зброї з КНДР, однак ці ресурси вже суттєво обмежені.

Виробництво зброї в КНДР

У Росії є проблеми зі снарядами та з ракетним виробництвом. Чи починає збільшувати кількість інвестицій Європа? Так, суттєво. Чи це швидкий процес? Ні. А чому не швидкий? Не через те, що європейці не розуміють ризики, і не через те, що вони не хочуть. Усе через бюрократію. Величезна та колективна безвідповідальність, - пояснює Подоляк. Поширити

Радник керівника ОП зазначив, що через бюрократію та такі проросійсько налаштовані країни як Угорщина у Європі значно сповільнений процес розширення оборонної промисловості.

Це Росія воює, скажімо так, в архаїчній методиці – кількісно. Немає сенсу воювати з такою великою країною "кількість проти кількості". Ми про це вже не раз говорили. І європейський, навіть не американський, ВПК є набагато технологічнішим. Це набагато прогресивніша зброя, - наголошує Подоляк. Поширити

Чому західні партнери занадто повільно розширюють допомогу Україні

Подоляк зазначив, що західні країни після розвалу СРСР і закінчення холодної війни фактично перестали інвестувати в оборонне виробництво.

Демократичний світ взагалі не розумів, навіщо їм фінансувати армії. Ми ж бачили, що відбувалось у Європі, – вони суттєво скорочували відсоток, який мали віддавати в НАТО, і відсоток на фінансування власної армії та військового виробництва. А відсталі країни, як Північна Корея, в жоден добробут не вкладались, лише у виробництво снарядів, ракет. І Росія так само, - підкреслює радник керівника ОП. Поширити

За його словами, наразі на світовому ринку озброєнь доволі мало інструментів, які за кількістю могли б зрівнятись з обсягами накопичених Росією та КНДР озброєнь.