По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью журналистам 24 канала, у страны-агрессорки России возникла большая проблема с производством ракет и боеприпасов.
Главные тезисы
- Проблема производства ракет и боеприпасов в России становится ключевым моментом в войне против Украины.
- Западные страны медленно расширяют помощь Украине из-за бюрократии и сокращения финансирования обороны после развала СССР.
- Недостаток инструментов на мировом рынке вооружений усложняет предотвращение конфликтов и агрессии, так как нет глобального международного права.
- Россия и КНДР накопили значительные объемы вооружений, что делает их потенциально опасными игроками на мировой арене.
- Европейские страны снизили финансирование обороны, в то время как отсталые страны инвестировали только в производство оружия, что создает дисбаланс в силовых структурах.
В России растет недостаток ракет и боеприпасов. Как это повлияет на войну против Украины
Подоляк отметил, что якобы модернизированное масштабное производство ракет и боеприпасов в России, якобы превосходящее по количеству оборонный потенциал западных стран является всего лишь фикцией.
По его словам, у России еще есть определенный ресурс, который компенсируют за счет поставок оружия из КНДР, однако эти ресурсы уже существенно ограничены.
Советник руководителя ОП отметил, что из-за бюрократии и таких пророссийски настроенных стран как Венгрия в Европе значительно замедлен процесс расширения оборонной промышленности.
Почему западные партнеры слишком медленно расширяют помощь Украине
Подоляк отметил, что западные страны после развала СССР и окончания холодной войны фактически перестали инвестировать в оборонное производство.
По его словам, на мировом рынке вооружений достаточно мало инструментов, которые по количеству могли бы сравниться с объемами накопленных Россией и КНДР вооружений.
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