Подоляк назвал ключевую проблему РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Подоляк назвал ключевую проблему РФ в войне против Украины

Михаил Подоляк
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Источник:  24 канал

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью журналистам 24 канала, у страны-агрессорки России возникла большая проблема с производством ракет и боеприпасов.

Главные тезисы

  • Проблема производства ракет и боеприпасов в России становится ключевым моментом в войне против Украины.
  • Западные страны медленно расширяют помощь Украине из-за бюрократии и сокращения финансирования обороны после развала СССР.
  • Недостаток инструментов на мировом рынке вооружений усложняет предотвращение конфликтов и агрессии, так как нет глобального международного права.
  • Россия и КНДР накопили значительные объемы вооружений, что делает их потенциально опасными игроками на мировой арене.
  • Европейские страны снизили финансирование обороны, в то время как отсталые страны инвестировали только в производство оружия, что создает дисбаланс в силовых структурах.

В России растет недостаток ракет и боеприпасов. Как это повлияет на войну против Украины

Подоляк отметил, что якобы модернизированное масштабное производство ракет и боеприпасов в России, якобы превосходящее по количеству оборонный потенциал западных стран является всего лишь фикцией.

По его словам, у России еще есть определенный ресурс, который компенсируют за счет поставок оружия из КНДР, однако эти ресурсы уже существенно ограничены.

В России растет проблема дефицита боеприпасов и ракет
Производство оружия в КНДР

У России есть проблемы со снарядами и с ракетным производством. Начинает ли увеличивать количество инвестиций Европа? Да, существенно. Или это быстрый процесс? Нет. А почему не скорый? Не потому, что европейцы не понимают риски, и не потому, что они не хотят. Все из-за бюрократии. Огромная и коллективная безответственность, – объясняет Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что из-за бюрократии и таких пророссийски настроенных стран как Венгрия в Европе значительно замедлен процесс расширения оборонной промышленности.

Это Россия воюет, скажем так, в архаической методике – количественно. Нет смысла воевать с столь великой страной "количество против количества". Мы об этом уже не раз говорили. И европейский, даже не американский, ВПК гораздо технологичнее. Это гораздо более прогрессивное оружие, - отмечает Подоляк.

Почему западные партнеры слишком медленно расширяют помощь Украине

Подоляк отметил, что западные страны после развала СССР и окончания холодной войны фактически перестали инвестировать в оборонное производство.

Демократический мир вообще не понимал, зачем им финансировать армию. Мы же видели, что происходило в Европе – они существенно сокращали процент, который должны были отдавать в НАТО, и процент на финансирование собственной армии и военного производства. А отсталые страны, как Северная Корея, ни в одно благосостояние не вкладывались, только в производство снарядов, ракет. И Россия так же, – подчеркивает советник руководителя ОП.

По его словам, на мировом рынке вооружений достаточно мало инструментов, которые по количеству могли бы сравниться с объемами накопленных Россией и КНДР вооружений.

Ибо нет предохранителя, который должен остановить Россию. Сегодня те же эксцессы на Ближнем Востоке, это максимально агрессивное поведение тех же йеменских хуситов и так далее. Это прямое следствие того, что нет глобального международного права, нет инструментов принуждения к соблюдению права, - убежден Подоляк.

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