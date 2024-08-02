По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью журналистам 24 канала, у страны-агрессорки России возникла большая проблема с производством ракет и боеприпасов.

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Подоляк отметил, что якобы модернизированное масштабное производство ракет и боеприпасов в России, якобы превосходящее по количеству оборонный потенциал западных стран является всего лишь фикцией.

По его словам, у России еще есть определенный ресурс, который компенсируют за счет поставок оружия из КНДР, однако эти ресурсы уже существенно ограничены.

Производство оружия в КНДР

У России есть проблемы со снарядами и с ракетным производством. Начинает ли увеличивать количество инвестиций Европа? Да, существенно. Или это быстрый процесс? Нет. А почему не скорый? Не потому, что европейцы не понимают риски, и не потому, что они не хотят. Все из-за бюрократии. Огромная и коллективная безответственность, – объясняет Подоляк. Поделиться

Советник руководителя ОП отметил, что из-за бюрократии и таких пророссийски настроенных стран как Венгрия в Европе значительно замедлен процесс расширения оборонной промышленности.

Это Россия воюет, скажем так, в архаической методике – количественно. Нет смысла воевать с столь великой страной "количество против количества". Мы об этом уже не раз говорили. И европейский, даже не американский, ВПК гораздо технологичнее. Это гораздо более прогрессивное оружие, - отмечает Подоляк. Поделиться

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Подоляк отметил, что западные страны после развала СССР и окончания холодной войны фактически перестали инвестировать в оборонное производство.

Демократический мир вообще не понимал, зачем им финансировать армию. Мы же видели, что происходило в Европе – они существенно сокращали процент, который должны были отдавать в НАТО, и процент на финансирование собственной армии и военного производства. А отсталые страны, как Северная Корея, ни в одно благосостояние не вкладывались, только в производство снарядов, ракет. И Россия так же, – подчеркивает советник руководителя ОП. Поделиться

По его словам, на мировом рынке вооружений достаточно мало инструментов, которые по количеству могли бы сравниться с объемами накопленных Россией и КНДР вооружений.