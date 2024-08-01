Зеленский назвал новую цель российской армии на фронте — видео

После того, как россиянам не удалось наступление на Харьков в начале лета, они изменили главную цель. Теперь приоритетом для окупантов является захват Покровска в Донецкой области.
Главные тезисы
- Новая цель российской армии на востоке Украины — захват Покровска в Донецкой области.
- Президент Украины Зеленский сообщил о сосредоточении российских войск на направлении к Покровску.
- Украинские военные активно контратакуют подразделениям российской армии в различных районах.
- Действия российских захватчиков зафиксированы в регионах Харьковской, Донецкой и других областей Украины.
- Защита от российских авиационных бомб возможна путем уничтожения вражеских самолетов, подчеркнул Зеленский.
Россия изменила цель после неудачного наступления
Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что российские войска сосредотачиваются на Покровском направлении. Речь идет не только о планах захвата Покровска, но и Константиновке, Торецком и Славянском.
Зеленский подчеркнул, что на Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. По мнению президента, защититься от российских КАБ можно, уничтожая вражеские самолеты.
Какая ситуация на фронте
По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные 156 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Отмечается, что в Харьковской области в течение суток российские оккупанты 8 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Воздвиженки, Желанного, Сергеевки, Пантелеймоновки, Новоалександровки, Ивановки, Лысичного, Тимофеевки, Карловки, Калинового и Гродовки.
В направлении Купянска также были отражены 8 атак преступной армии РФ рядом со Степной Новоселовкой, Колесниковкой, Берестовым, Стельмаховкой и Андреевкой.
В направлении Лимана Донецкой области российские захватчики 14 раз пытались улучшить тактическое положение в районах Макеевки, Невского и Новосергеевки.
В направлении Северска украинскими военными отражены 4 вражеских атаки вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
В направлении Краматорска зафиксировано 10 боеприкосновений в районах Ивановского, Временного Яра, Богдановки и Андреевки.
В направлении Торецкая оккупационная армия предприняла 26 попыток безуспешных атак недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Железного.
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