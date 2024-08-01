Зеленский назвал новую цель российской армии на фронте — видео

После того, как россиянам не удалось наступление на Харьков в начале лета, они изменили главную цель. Теперь приоритетом для окупантов является захват Покровска в Донецкой области.

Россия изменила цель после неудачного наступления

Весь восток сложен. Главная цель сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное — это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал сегодня, это для них приоритет. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что российские войска сосредотачиваются на Покровском направлении. Речь идет не только о планах захвата Покровска, но и Константиновке, Торецком и Славянском.

Зеленский подчеркнул, что на Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. По мнению президента, защититься от российских КАБ можно, уничтожая вражеские самолеты.

Хотя я вам скажу честно, они уже потеряли и самолеты, потеряли соответствующее количество, но и теряют и противовоздушную оборону свою, систему противовоздушной обороны. Сложно сражаться с ними в небе, это факт. Их флот более количественно, если так можно сказать, и сложно бороться, но, тем не менее, добавил глава государства. Поделиться

Какая ситуация на фронте

По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные 156 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Отмечается, что в Харьковской области в течение суток российские оккупанты 8 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Воздвиженки, Желанного, Сергеевки, Пантелеймоновки, Новоалександровки, Ивановки, Лысичного, Тимофеевки, Карловки, Калинового и Гродовки.