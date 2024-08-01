Зеленський назвав нову ціль російської армії на фронті — відео

Після того, як росіянам не вдався наступ на Харків на початку літа, вони змінили головну ціль. Тепер пріоритетом для окупантів є захоплення Покровська в Донецькій області.

Росія змінила ціль після невдалого наступу

Весь схід складний. Головна ціль на сьогодні, після того, як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже. Головна ціль змінена. Їх напрямок головний — це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Володимир Зеленський Президент України

Президент України Володимир Зеленський додав, що російські війська зосереджуються на Покровському напрямку. Йдеться не лише про плани захоплення Покровська, але й Костянтинівки, Торецька і Слов'янська.

Зеленський наголосив, що на Покровському напрямку росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї і керованих авіаційних бомб. На думку президента, захиститися від російських КАБів можна, знищуючи ворожі літаки.

Хоча я вам скажу чесно, вони вже втратили і літаки, втратили відповідну кількість, але і втрачають і протиповітряну оборону свою, систему протиповітряної оборони. Складно боротися з ними в небі, це факт. Їх флот кількісніше, якщо так можна сказати, і складно боротись, але, тим не менше, — додав глава держави. Поширити

Яка ситуація на фронті

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові 156 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Зазначається, що на Харківщині протягом доби російські окупанти 8 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Воздвиженки, Желанного, Сергіївки, Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Іванівки, Лисичного, Тимофіївки, Карлівки, Калинового та Гродівки.