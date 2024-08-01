Зеленський назвав нову ціль російської армії на фронті — відео

Після того, як росіянам не вдався наступ на Харків на початку літа, вони змінили головну ціль. Тепер пріоритетом для окупантів є захоплення Покровська в Донецькій області.
Головні тези:
- Зеленський підкреслив, що російські війська активно концентруються на Покровському напрямку та роблять спроби атак в інших районах.
- Українські військові протягом останніх діб вступали у бій із підрозділами російської армії в різних напрямках, відбиваючи атаки на позиції ЗСУ
- Глава держави наголосив на важливості знищення ворожих літаків, щоб захиститися від керованих авіаційних бомб
Росія змінила ціль після невдалого наступу
Президент України Володимир Зеленський додав, що російські війська зосереджуються на Покровському напрямку. Йдеться не лише про плани захоплення Покровська, але й Костянтинівки, Торецька і Слов'янська.
Зеленський наголосив, що на Покровському напрямку росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї і керованих авіаційних бомб. На думку президента, захиститися від російських КАБів можна, знищуючи ворожі літаки.
Яка ситуація на фронті
За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові 156 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Зазначається, що на Харківщині протягом доби російські окупанти 8 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Воздвиженки, Желанного, Сергіївки, Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Іванівки, Лисичного, Тимофіївки, Карлівки, Калинового та Гродівки.
У напрямку Куп’янська також було відбито 8 атак злочинної армії РФ поряд із Степовою Новоселівкою, Колесниківкою, Берестовим, Стельмахівкою та Андріївкою.
У напрямку Лимана на Донеччині російські загарбники 14 разів намагались покращити тактичне положення в районах Макіївки, Невського та Новосергіївки.
У напрямку Сіверська українськими військовими відбито 4 ворожі атаки поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.
У напрямку Краматорська зафіксовано 10 боєзіткнень в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.
У напрямку Торецька окупаційна армія здійснила 26 спроб безуспішних атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.
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