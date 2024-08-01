Армия РФ продолжает нести бешеные потери в Украине

По информации военно-политического аналитика Александра Коваленко, преступная армия РФ в течение последнего года продвинулась на 21 км в направлении Покровска на Донетчине, понеся при этом безумные потери в живой силе и военной технике.
Главные тезисы
- Армия РФ потеряла более 30 тыс солдат в Украине только в течение июля, что свидетельствует о высоких потерях российских окупантов.
- Продвижение армии РФ на 21 км в год на Донбассе является результатом стратегии истощения врага украинскими военными.
- Проблемы с использованием бронетехники и дронов в армии РФ приводят к нехватке спецтехники и острым дефицитам систем ПВО.
- Высокий уровень потерь ствольной артиллерии и автомобильного транспорта в июле говорит о неэффективности тактик российских окупантов.
- Прогнозы аналитиков указывают на сохранение высоких потерь армии РФ и проблем с использованием дронов до конца текущего года.
Какую цену российские оккупанты платят за ограниченное продвижение на Донбассе
Коваленко подчеркнул, что каждый месяц российские оккупанты теряют огромное количество личного состава и военной техники в попытках продвинуться на востоке Украины.
Аналитик прогнозирует, что эта тенденция высоких потерь преступной армии РФ будет сохраняться до конца текущего года, поскольку украинским военным крайне важно истощить врага.
Коваленко отметил, что поскольку украинские военные находятся в обороне, иногда им приходится отступать с полностью разрушенных оккупационной армией РФ позиций на более выгодные и лучше подготовленные.
Что известно о безумных потерях армии РФ в течение июля
По его словам, только в течение июля потери российских окупантов составили 35 тыс 680 солдат.
Аналитик добавил, что в настоящее время российские оккупанты сталкиваются с проблемой острой нехватки бронетехники.
В частности, в течение июля, по его словам, враг потерял 265 единиц одной только спецтехники.
Коваленко отметил, что фактически инженерные войска у российских окупантов уже перестали существовать.
Кроме этого, аналитик добавил, что в течение июля украинские военные уничтожили 33 единицы вражеских систем ПВО.
Аналитик подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты используют на фронте преимущественно дешевые китайские FPV-дроны, а также самодельные, которые собирают с различных запчастей.
Эксперт спрогнозировал, что вскоре враг станет испытывать проблемы с дронами.
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