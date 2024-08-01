Армия РФ продолжает нести бешеные потери в Украине

По информации военно-политического аналитика Александра Коваленко, преступная армия РФ в течение последнего года продвинулась на 21 км в направлении Покровска на Донетчине, понеся при этом безумные потери в живой силе и военной технике.

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Коваленко подчеркнул, что каждый месяц российские оккупанты теряют огромное количество личного состава и военной техники в попытках продвинуться на востоке Украины.

Аналитик прогнозирует, что эта тенденция высоких потерь преступной армии РФ будет сохраняться до конца текущего года, поскольку украинским военным крайне важно истощить врага.

Коваленко отметил, что поскольку украинские военные находятся в обороне, иногда им приходится отступать с полностью разрушенных оккупационной армией РФ позиций на более выгодные и лучше подготовленные.

Что такое 21 км в год? Это среднестатистическое движение 60 метров в сутки. Вот их темпы. Время от времени они захватывают населенные пункты, деревни, а перед этим их полностью разрушают, превращая в развалины КАБами, артиллерией. Другого варианта захвата населенного пункта у них нет. При этом враг несет огромные потери, – отмечает аналитик. Поделиться

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Что известно о безумных потерях армии РФ в течение июля

По его словам, только в течение июля потери российских окупантов составили 35 тыс 680 солдат.

Есть очень высокий показатель потерь ствольной артиллерии – 1520 единиц. Это абсолютный рекорд потери артиллерии, свидетельствующий о высоком уровне именно контрбатарейной борьбы, реализуемой Силы обороны. Есть очень высокий показатель потери автомобильного транспорта – 2 тыс 103 единицы. Это связано с тем, что россияне все меньше начинают использовать бронированную технику, а передвигаются по технике гражданского использования – "буханки", УАЗики, автозаки, гольф-кары и даже мотоциклы, - подчеркивает Коваленко. Поделиться

Аналитик добавил, что в настоящее время российские оккупанты сталкиваются с проблемой острой нехватки бронетехники.

В частности, в течение июля, по его словам, враг потерял 265 единиц одной только спецтехники.

Коваленко отметил, что фактически инженерные войска у российских окупантов уже перестали существовать.

Кроме этого, аналитик добавил, что в течение июля украинские военные уничтожили 33 единицы вражеских систем ПВО.

Это не рекордный показатель, но это привело к критическому острому дефициту средств ПВО, - объясняет Коваленко. Поделиться

Аналитик подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты используют на фронте преимущественно дешевые китайские FPV-дроны, а также самодельные, которые собирают с различных запчастей.

Эксперт спрогнозировал, что вскоре враг станет испытывать проблемы с дронами.