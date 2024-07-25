По словам канцлера Германии Олафа Шольца, с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла около 350 тыс. солдат убитыми и ранеными.

Как в Германии оценивают потери армии РФ в войне против Украины

Шольц отметил, что ради оккупации дополнительных квадратных метров украинской территории кремлевский диктатор Владимир Путин убивает мирных жителей и отправляет насмерть тысячи российских военных.

По нашим данным – хотя точные цифры неизвестны – 350 тыс российских солдат либо погибли, либо получили тяжелые ранения. И каждый день это количество растет на тысячу и больше, – подчеркнул канцлер Германии. Поделиться

Уничтоженный танк армии РФ в Украине

Как аналитики оценивают перспективы завершения войны РФ против Украины

Аналитики международного агентства Fitch Ratings прогнозируют , что развязанная Россией преступная война против Украины будет продолжаться как минимум в течение 2024-2025 годов.

Хотя неясно, сможет ли какая-то из сторон получить решающее преимущество, нет никаких признаков готовности идти на уступки, поэтому война может оказаться очень затяжной, - подчеркивают аналитики. Поделиться

В более долгосрочной перспективе агентство ожидает некую форму урегулирования, но считает "замороженный конфликт" более вероятным, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере на значительный период.

В то же время аналитики из Института изучения войны отмечают (ISW), что оккупационная армия РФ уже испытывает дефицит личного состава и военной техники.

По их мнению, в перспективе, при мощной помощи от западных партнеров, это позволит Украине проводить собственные контрнаступательные операции.

Аналитики ISW убеждены, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе оккупационная армия РФ не сможет увеличивать количество личного состава в войне против Украины.

По их информации, в настоящее время страна-агрессорка стремительно исчерпывает запасы старого советского вооружения и техники.

Остается непонятным, сможет ли оборонная отрасль России производить достаточное количество вооружений и техники.

Дальнейшая экономическая мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди россиян, которые в большинстве своем апатично относятся к войне, пока она не влияет на их повседневную жизнь, а изменение политики может ослабить внутреннюю поддержку войны, - подчеркивается в отчете ISW. Поделиться

Кремлю, вероятно, придется дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность для поддержания нынешнего темпа сделок в среднесрочной и долгосрочной перспективе.