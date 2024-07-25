По словам канцлера Германии Олафа Шольца, с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла около 350 тыс. солдат убитыми и ранеными.
Главные тезисы
- Олаф Шольц назвал потери оккупационной армии РФ в войне с Украиной - около 350 тыс. солдат убитыми и ранеными.
- Прогнозируется длительная война между РФ и Украиной на протяжении 2024-2025 годов.
- Экономическая мобилизация для поддержки военных операций может стать проблемой для России из-за апатии граждан к конфликту.
- Поддержка Запада и его помощь могут определить развитие событий и возможные операции ВСУ.
- Силы обороны РФ испытывают обеспокоенность дефицитом личного состава и военной техники, что способствует возможности Украины проводить контрнаступление.
Как в Германии оценивают потери армии РФ в войне против Украины
Шольц отметил, что ради оккупации дополнительных квадратных метров украинской территории кремлевский диктатор Владимир Путин убивает мирных жителей и отправляет насмерть тысячи российских военных.
Как аналитики оценивают перспективы завершения войны РФ против Украины
Аналитики международного агентства Fitch Ratings прогнозируют , что развязанная Россией преступная война против Украины будет продолжаться как минимум в течение 2024-2025 годов.
В более долгосрочной перспективе агентство ожидает некую форму урегулирования, но считает "замороженный конфликт" более вероятным, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере на значительный период.
В то же время аналитики из Института изучения войны отмечают (ISW), что оккупационная армия РФ уже испытывает дефицит личного состава и военной техники.
По их мнению, в перспективе, при мощной помощи от западных партнеров, это позволит Украине проводить собственные контрнаступательные операции.
Аналитики ISW убеждены, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе оккупационная армия РФ не сможет увеличивать количество личного состава в войне против Украины.
По их информации, в настоящее время страна-агрессорка стремительно исчерпывает запасы старого советского вооружения и техники.
Остается непонятным, сможет ли оборонная отрасль России производить достаточное количество вооружений и техники.
Кремлю, вероятно, придется дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность для поддержания нынешнего темпа сделок в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-