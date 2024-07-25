За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України окупаційна армія РФ втратила близько 350 тис солдатів вбитими та пораненими.
Головні тези:
- Олаф Шольц назвав втрати армії РФ у війні проти України - близько 350 тис солдатів вбитими та пораненими.
- Аналітики прогнозують тривалу затяжну війну між РФ та Україною протягом 2024-2025 років.
- Дефіцит особового складу та військової техніки у російській армії може сприяти зміцненню позицій України у війні.
- Економічна мобілізація для підтримки військових операцій може стати проблемою для Росії через апатію громадян до конфлікту.
- Аналітики підкреслюють, що підтримка Заходу та його допомога можуть визначити розвиток подій та можливі контрнаступальні операції ЗСУ.
Як у Німеччині оцінюють втрати армії РФ у війні проти України
Шольц зазначив, що заради окупації додаткових квадратних метрів української території кремлівський диктатор Володимир Путін вбиває мирних жителів та відправляє на смерть тисячі російських військових.
Як аналітики оцінюють перспективи завершення війни РФ проти України
Аналітики міжнародного агентства Fitch Ratings прогнозують, що розв’язана Росією злочинна війна проти України триватиме щонайменше протягом 2024-2025 років.
У більш довгостроковій перспективі агентство очікує на якусь форму врегулювання, але вважає "заморожений конфлікт" більш ймовірним, ніж стійку мирну угода, принаймні на значний період.
У той же час аналітики з Інституту вивчення війни зазначають (ISW), що наразі окупаційна армія РФ вже відчуває дефіцит особового складу та військової техніки.
На їхню думку, у перспективі, за умови потужної допомоги від західних партнерів, це дасть змогу Україні проводити власні контрнаступальні операції.
Аналітики ISW висловили переконання, що у середньостроковій та довгостроковій перспективі окупаційна армія РФ не зможе збільшувати кількість особового складу у війні проти України.
За їхньою інформацією, наразі країна-агресорка стрімко вичерпує запаси старого радянського озброєння та техніки.
Залишається незрозумілим, чи зможе оборонна галузь Росії виробляти достатню кількість озброєнь та техніки.
Кремлю, ймовірно, доведеться додатково мобілізувати російську економіку й оборонну промисловість для підтримки нинішнього темпу операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі.
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