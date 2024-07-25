За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України окупаційна армія РФ втратила близько 350 тис солдатів вбитими та пораненими.

Як у Німеччині оцінюють втрати армії РФ у війні проти України

Шольц зазначив, що заради окупації додаткових квадратних метрів української території кремлівський диктатор Володимир Путін вбиває мирних жителів та відправляє на смерть тисячі російських військових.

За нашими даними - хоча точні цифри невідомі - 350 тис російських солдатів або загинули, або отримали тяжкі поранення. І щодня ця кількість зростає на тисячу і більше, - підкреслив канцлер Німеччини. Поширити

Знищений танк армії РФ в Україні

Як аналітики оцінюють перспективи завершення війни РФ проти України

Аналітики міжнародного агентства Fitch Ratings прогнозують, що розв’язана Росією злочинна війна проти України триватиме щонайменше протягом 2024-2025 років.

Хоча неясно, чи зможе якась із сторін отримати вирішальну перевагу, також немає жодних ознак готовності йти на поступки, тому війна може виявитися дуже затяжною, - підкреслюють аналітики. Поширити

У більш довгостроковій перспективі агентство очікує на якусь форму врегулювання, але вважає "заморожений конфлікт" більш ймовірним, ніж стійку мирну угода, принаймні на значний період.

У той же час аналітики з Інституту вивчення війни зазначають (ISW), що наразі окупаційна армія РФ вже відчуває дефіцит особового складу та військової техніки.

На їхню думку, у перспективі, за умови потужної допомоги від західних партнерів, це дасть змогу Україні проводити власні контрнаступальні операції.

Аналітики ISW висловили переконання, що у середньостроковій та довгостроковій перспективі окупаційна армія РФ не зможе збільшувати кількість особового складу у війні проти України.

За їхньою інформацією, наразі країна-агресорка стрімко вичерпує запаси старого радянського озброєння та техніки.

Залишається незрозумілим, чи зможе оборонна галузь Росії виробляти достатню кількість озброєнь та техніки.

Подальша економічна мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярною серед росіян, які здебільшого апатично ставляться до війни, доки вона не впливає на їхнє повсякденне життя, а зміна політики може послабити внутрішню підтримку війни, - підкреслюється у звіті ISW. Поширити

Кремлю, ймовірно, доведеться додатково мобілізувати російську економіку й оборонну промисловість для підтримки нинішнього темпу операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі.