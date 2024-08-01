Армія РФ продовжує зазнавати шалених втрат в Україні

За інформацією військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, злочинна армія РФ протягом останнього року просунулась на 21 км у напрямку Покровська на Донеччині, зазнавши при цьому шалених втрат у живій силі та військовій техніці.

Яку ціну російські окупанти платять за обмежене просування на Донбасі

Коваленко підкреслив, що кожного місяця російські окупанти втрачають величезну кількість особового складу та військової техніки у спробах просунутись на сході України.

Аналітик прогнозує, що ця тенденція високих втрат злочинної армії РФ зберігатиметься до кінця поточного року, оскільки українським військовим вкрай важливо виснажити ворога.

Коваленко зазначив, що оскільки наразі українські військові перебувають в обороні, іноді їм доводиться відступати з повністю зруйнованих окупаційною армією РФ позицій на більш вигідні та краще підготовлені.

Що таке 21 км за рік? Це середньостатистичний рух просування 60 метрів на добу. От їх темпи. Час від часу вони захоплюють населені пункти, села, а перед цим їх повністю руйнують, перетворюючи в руїни КАБами, артилерією. Іншого варіанту захоплення населеного пункту в них немає. При цьому ворог несе величезні втрати, - наголошує аналітик. Поширити

Знищена вантажівка армії РФ в Україні

Що відомо про шалені втрати армії РФ протягом липня

За його словами, тільки протягом липня втрати російських окупантів склали 35 тис 680 солдатів.

Є дуже високий показник втрат ствольної артилерії – 1 тис 520 одиниць. Це абсолютний рекорд втрати артилерії, що свідчить про високий рівень саме контрбатарейної боротьби, яку реалізують Сили оборони. Є дуже високий показник втрати автомобільнного транспорту - 2 тис 103 одиниці. Це пов’язано з тим, що росіяни все менше починають використовувати броньовану техніку, а пересуваються на техніці цивільного використання – "буханки", УАЗики, автозаки, гольф- кари і навіть мотоцикли, - підкреслює Коваленко. Поширити

Аналітик додав, що наразі російські окупанти стикаються із проблемою гострої нестачі бронетехніки.

Зокрема, протягом липня, за його словами, ворог втратив 265 одиниць однієї тільки спецтехніки.

Коваленко зазначив, що фактично інженерні війська в російських окупантів вже перестали існувати.

Окрім цього аналітик додав, що протягом липня українські військові знищили 33 одиниці ворожих систем ППО.

Це не рекордний показник, але це призвело до критичного гострого дефіциту засобів ППО, - пояснює Коваленко. Поширити

Аналітик підкреслив, що наразі російські окупанти використовують на фронті переважно дешеві китайські FPV-дрони, а також саморобні, які збирають з різних наявних запчастин.

Експерт спрогнозував, що невдовзі ворог почне відчувати проблеми із дронами.