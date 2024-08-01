Армія РФ продовжує зазнавати шалених втрат в Україні

За інформацією військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, злочинна армія РФ протягом останнього року просунулась на 21 км у напрямку Покровська на Донеччині, зазнавши при цьому шалених втрат у живій силі та військовій техніці.
Головні тези:
- Аналіз Олександра Коваленка показує, що просування армії РФ на 21 км за рік є результатом стратегії виснаження ворога українськими військовими.
- Втрати російських окупантів у липні включають понад 35 тис солдатів, а також велику кількість втрат у військовій техніці.
- Олександр Коваленко наголошує на проблемі нестачі бронетехніки у російських військах на Донбасі та їх стратегії використання безпілотників.
- Прогноз аналітика вказує на подальше зростання втрат російської армії та проблеми з використанням дронів у конфлікті на сході України.
Яку ціну російські окупанти платять за обмежене просування на Донбасі
Коваленко підкреслив, що кожного місяця російські окупанти втрачають величезну кількість особового складу та військової техніки у спробах просунутись на сході України.
Аналітик прогнозує, що ця тенденція високих втрат злочинної армії РФ зберігатиметься до кінця поточного року, оскільки українським військовим вкрай важливо виснажити ворога.
Коваленко зазначив, що оскільки наразі українські військові перебувають в обороні, іноді їм доводиться відступати з повністю зруйнованих окупаційною армією РФ позицій на більш вигідні та краще підготовлені.
Що відомо про шалені втрати армії РФ протягом липня
За його словами, тільки протягом липня втрати російських окупантів склали 35 тис 680 солдатів.
Аналітик додав, що наразі російські окупанти стикаються із проблемою гострої нестачі бронетехніки.
Зокрема, протягом липня, за його словами, ворог втратив 265 одиниць однієї тільки спецтехніки.
Коваленко зазначив, що фактично інженерні війська в російських окупантів вже перестали існувати.
Окрім цього аналітик додав, що протягом липня українські військові знищили 33 одиниці ворожих систем ППО.
Аналітик підкреслив, що наразі російські окупанти використовують на фронті переважно дешеві китайські FPV-дрони, а також саморобні, які збирають з різних наявних запчастин.
Експерт спрогнозував, що невдовзі ворог почне відчувати проблеми із дронами.
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