Подорожує назад у часі — науковці досліджують унікальну комету
Наука та медицина
Подорожує назад у часі — науковці досліджують унікальну комету

комета
Джерело:  УНІАН

Протягом десятиліть подорож у минуле вважалася чимось нереальним. Проте, у міру розширення розуміння того, як влаштований Всесвіт, майже щодня з'являються нові відкриття.

Головні тези:

  • Комета 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak демонструє здатність подорожувати назад у часі в міру наближення до Сонця.
  • Вчені виявили, що унікальна комета змінила напрямок свого обертання під час проходження повз Сонце.

Унікальна комета подорожує назад у часі

Під час спостереження за кометою 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak вчені помітили, як вона різко змінила свою швидкість і орбіту. У своєму дослідженні вони заявили, що ця комета фактично здатна подорожувати назад у часі в міру наближення до Сонця.

Вчені поділилися, що при проходженні повз Сонце 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak змінила напрямок свого обертання.

Це може статися, коли комети викидають газ з такою високою швидкістю, що їх обертання може практично зупинитися, а потім вони рухаються в протилежному напрямку.

Також дослідження показало, що форма 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak нагадує картоплю або подовжене коло.

Вчені підкреслили, що вони хочуть продовжити дослідження цієї комети, щоб вивчити її більш детально.

