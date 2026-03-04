Подорожує назад у часі — науковці досліджують унікальну комету

Протягом десятиліть подорож у минуле вважалася чимось нереальним. Проте, у міру розширення розуміння того, як влаштований Всесвіт, майже щодня з'являються нові відкриття.
Головні тези:
- Комета 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak демонструє здатність подорожувати назад у часі в міру наближення до Сонця.
- Вчені виявили, що унікальна комета змінила напрямок свого обертання під час проходження повз Сонце.
Унікальна комета подорожує назад у часі
Під час спостереження за кометою 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak вчені помітили, як вона різко змінила свою швидкість і орбіту. У своєму дослідженні вони заявили, що ця комета фактично здатна подорожувати назад у часі в міру наближення до Сонця.
Вчені поділилися, що при проходженні повз Сонце 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak змінила напрямок свого обертання.
Це може статися, коли комети викидають газ з такою високою швидкістю, що їх обертання може практично зупинитися, а потім вони рухаються в протилежному напрямку.
Вчені підкреслили, що вони хочуть продовжити дослідження цієї комети, щоб вивчити її більш детально.
