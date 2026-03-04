Путешествует назад во времени — ученые исследуют уникальную комету
Путешествует назад во времени — ученые исследуют уникальную комету

На протяжении десятилетий путешествие в прошлое считалось чем-то нереальным. Однако, по мере расширения понимания того, как устроена Вселенная, почти каждый день появляются новые открытия.

Главные тезисы

  • Комета 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak изменила направление своего вращения, пролетая мимо Солнца, показывая способность путешествовать во времени.
  • Уникальная форма кометы напоминает картофель или удлиненный круг, вызывая интерес ученых для дальнейших исследований.

Уникальная комета путешествует назад во времени

Во время наблюдения за кометой 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak учёные заметили, как она резко изменила свою скорость и орбиту. В своем исследовании они заявили, что эта комета фактически способна путешествовать во времени по мере приближения к Солнцу.

Ученые поделились, что при прохождении мимо Солнца 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak изменила направление своего вращения.

Это может произойти, когда кометы выбрасывают газ с столь высокой скоростью, что их вращение может практически остановиться, а затем они двигаются в противоположном направлении.

Также исследование показало, что форма 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak напоминает картофель или удлиненный круг.

Ученые подчеркнули, что они хотят продолжить исследование этой кометы, чтобы изучить ее более подробно.

