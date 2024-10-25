Блогер Лана Тесленко показала, як разом з чоловіком створила літній будинок з матеріалів, знайдених на смітниках.
Головні тези:
- Подружжя переселенців із Харкова власноруч побудувало літній будинок із сміття, знайденого на смітниках.
- Матеріали для будівництва, включаючи вікна та двері, подружжя знайшло та переробило на смітнику протягом року.
- Унікальна переробка сміття дозволила створити естетично привабливий і функціональний літній будинок зі стильним інтер'єром.
- Зусилля подружжя отримали величезну підтримку в мережі, де їхню роботу вважають неймовірною та літній будиночок — ідеальним місцем для відпочинку.
- Лана Тесленко та її чоловік, архітектор за фахом, продемонстрували, як можна створити шедевр зі сміття, перетворивши його на витвір мистецтва.
Як подружній парі вдалось зробити літній будиночок зі сміття
Зазначається, що протягом року подружжя збирало матеріали на смітниках, аби втілити власну мрію і побудувати повноцінний будиночок.
За словами жінки, вікна, двері та інші матеріали були знайдені виключно на сміттєзвалищах.
Лана разом з чоловіком займається переробкою сміття. Вони здатні перетворити на витвір мистецтва навіть старий горщик для квітів.
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Що відомо про переробку сміття під будівельні матеріали
Протягом року подружжя назбирало серед сміття старі дерев’яні коробки, які вони розібрали на дошки і створили з них каркас для будинка.
Усі вікна та двері пара також знайшла на звалищах. Цікаво, що одну стіну у літньому будинку зробили повністю зі старих міжкімнатних дверей.
Усередині будинок має чимало меблів та декору. Як пояснила Лана, більшість з них були або виготовлені з переробленої деревини, або знайдені на смітниках.
Жінка навіть старий стілець та статуетки перетворила на неймовірні горщики та кашпо для сукулентів. Користувачі мережі були вражені таким результатом. Багато коментаторів вважають таку роботу неймовірною, а літній будиночок називають найкращим місцем для відпочинку.
Подружжя після розв’язання Росією злочинної війни проти України переїхало з Харкова на Хмельниччину.
Чоловік Лани Тесленко за фахом є архитектором, а сама жінка — дизайнер.
Лана Тесленко родом із Хмельницького, але 20 років прожила в інших містах, в тому числі й у Харкові. За фахом Лана — дизайнерка. Себе вона характеризує, як людину мистецьку та креативну. До війни Лана декорувала свята, весілля, та різні фешн-події.
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