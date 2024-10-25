Блогер Лана Тесленко показала, как вместе с мужем создала летний домик из материалов, найденных на свалках.
Главные тезисы
- Супруги-переселенцы из Харькова создали летний дом из мусора, собирая материалы на свалках в течение года.
- Домик был построен из переработанных деревянных дверных коробок, окон и других материалов, найденных на свалках.
- Интерьер летнего дома украшен мебелью и декором, изготовленными из переработанной древесины и найденных на свалках предметов.
- Лана Тесленко и ее муж, архитектор по профессии, проявили творческий подход к переработке мусора в искусство и создали уникальное пространство для отдыха.
- Этот удивительный проект вызвал восхищение у пользователей сети, которые называют домик лучшим местом для отдыха после тяжелых времен.
Как супружеской паре удалось сделать летний домик из мусора
Отмечается, что в течение года супруги собирали материалы на свалках, чтобы воплотить собственную мечту и построить полноценный домик.
По словам женщины, окна, двери и другие материалы были найдены исключительно на свалках.
Лана вместе с мужем занимается переработкой мусора. Они способны превратить в произведение искусства даже старый цветочный горшок.
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Что известно о переработке мусора под строительные материалы
В течение года супруги собрали мусор старые деревянные дверные коробки, которые они разобрали на доски и создали из них каркас для дома.
Все окна и двери пара тоже нашла на свалках. Интересно, что одну стену в летнем доме сделали полностью из старой межкомнатной двери.
Внутри здание имеет немало мебели и декора. Как пояснила Лана, большинство из них были либо изготовлены из переработанной древесины, либо найдены на свалках.
Дама даже старый стул и статуэтки превратила в невероятные горшки и кашпо для суккулентов. Пользователи сети были поражены таким результатом. Многие комментаторы считают такую работу невероятной, а пожилой домик называют лучшим местом для отдыха.
Супруги после начала Россией преступной войны против Украины переехали из Харькова на Хмельнитчину.
Муж Ланы Тесленко по специальности является архитектором, а сама женщина — дизайнер.
Лана Тесленко родом из Хмельницкого, но 20 лет прожила в других городах, в том числе в Харькове. По специальности Лана — дизайнер. Себя она характеризует как человека творческого и креативного. До войны Лана декорировала праздники, свадьбы и различные фэшн-события.
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