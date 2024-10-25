Супруги-переселенцы из Харькова создали дом из мусора. Как он выглядит ― видео
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Супруги-переселенцы из Харькова создали дом из мусора. Как он выглядит ― видео

Дом из мусора
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Источник:  online.ua

Блогер Лана Тесленко показала, как вместе с мужем создала летний домик из материалов, найденных на свалках.

Главные тезисы

  • Супруги-переселенцы из Харькова создали летний дом из мусора, собирая материалы на свалках в течение года.
  • Домик был построен из переработанных деревянных дверных коробок, окон и других материалов, найденных на свалках.
  • Интерьер летнего дома украшен мебелью и декором, изготовленными из переработанной древесины и найденных на свалках предметов.
  • Лана Тесленко и ее муж, архитектор по профессии, проявили творческий подход к переработке мусора в искусство и создали уникальное пространство для отдыха.
  • Этот удивительный проект вызвал восхищение у пользователей сети, которые называют домик лучшим местом для отдыха после тяжелых времен.

Как супружеской паре удалось сделать летний домик из мусора

Отмечается, что в течение года супруги собирали материалы на свалках, чтобы воплотить собственную мечту и построить полноценный домик.

По словам женщины, окна, двери и другие материалы были найдены исключительно на свалках.

Лана вместе с мужем занимается переработкой мусора. Они способны превратить в произведение искусства даже старый цветочный горшок.

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Что известно о переработке мусора под строительные материалы

В течение года супруги собрали мусор старые деревянные дверные коробки, которые они разобрали на доски и создали из них каркас для дома.

Все окна и двери пара тоже нашла на свалках. Интересно, что одну стену в летнем доме сделали полностью из старой межкомнатной двери.

Внутри здание имеет немало мебели и декора. Как пояснила Лана, большинство из них были либо изготовлены из переработанной древесины, либо найдены на свалках.

Дама даже старый стул и статуэтки превратила в невероятные горшки и кашпо для суккулентов. Пользователи сети были поражены таким результатом. Многие комментаторы считают такую ​​работу невероятной, а пожилой домик называют лучшим местом для отдыха.

Супруги после начала Россией преступной войны против Украины переехали из Харькова на Хмельнитчину.

Муж Ланы Тесленко по специальности является архитектором, а сама женщина — дизайнер.

Лана Тесленко родом из Хмельницкого, но 20 лет прожила в других городах, в том числе в Харькове. По специальности Лана — дизайнер. Себя она характеризует как человека творческого и креативного. До войны Лана декорировала праздники, свадьбы и различные фэшн-события.

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