Блогер Лана Тесленко показала, как вместе с мужем создала летний домик из материалов, найденных на свалках.

Как супружеской паре удалось сделать летний домик из мусора

Отмечается, что в течение года супруги собирали материалы на свалках, чтобы воплотить собственную мечту и построить полноценный домик.

По словам женщины, окна, двери и другие материалы были найдены исключительно на свалках.

Лана вместе с мужем занимается переработкой мусора. Они способны превратить в произведение искусства даже старый цветочный горшок.

Что известно о переработке мусора под строительные материалы

В течение года супруги собрали мусор старые деревянные дверные коробки, которые они разобрали на доски и создали из них каркас для дома.

Все окна и двери пара тоже нашла на свалках. Интересно, что одну стену в летнем доме сделали полностью из старой межкомнатной двери.

Внутри здание имеет немало мебели и декора. Как пояснила Лана, большинство из них были либо изготовлены из переработанной древесины, либо найдены на свалках.

Дама даже старый стул и статуэтки превратила в невероятные горшки и кашпо для суккулентов. Пользователи сети были поражены таким результатом. Многие комментаторы считают такую ​​работу невероятной, а пожилой домик называют лучшим местом для отдыха.

Супруги после начала Россией преступной войны против Украины переехали из Харькова на Хмельнитчину.

Муж Ланы Тесленко по специальности является архитектором, а сама женщина — дизайнер.

Лана Тесленко родом из Хмельницкого, но 20 лет прожила в других городах, в том числе в Харькове. По специальности Лана — дизайнер. Себя она характеризует как человека творческого и креативного. До войны Лана декорировала праздники, свадьбы и различные фэшн-события.