Подружжя зі США знайшло на подвір'ї давньоримський надгробок — як він туди потрапив

Під час прибирання на задньому дворі будинку в Новому Орлеані американське подружжя натрапило на незвичайний надгробок. Знахідка виявилася давньоримським артефактом віком майже дві тисячі років, слід якого вважали втраченим після Другої Світової війни.

У США знайшли загадковий давньоримський надгробок

Коли Даніелла Сантро та її чоловік Аарон Лоренц побачили мармурову плиту у себе на подвір'ї, тисячолітній артефакт був у багнюці та бруді, обплетений густою лозою.

Антропологиня Сантро припустила, що їй до рук потрапив надгробок, але на ньому не було жодної англійської літери. Попередній аналіз за світлиною плити провела доцентка кафедри антикознавства Університету Тулейн (США) Сюзання Лусня.

Я була просто приголомшена і здивована тим, що він (артефакт — ред.) справжній.

Згодом фахівці встановили, що знахідка була давньоримським надгробком, який належав римському моряку та солдату Сексту Конгенію Верусу, який жив у II столітті.

У мене пробігли по шкірі мурашки. Я зрозуміла, що це був напис давньоримською і була б здивована, якби це виявилося не так. Але також не очікувала римського запису на чиємусь задньому дворі в Новому Орлеані, — розповіла науковиця Лусня.

За ключовими словами та фразами на надгробку вчена встановила, що табличка була однією з тих, які знайшли на стародавньому римському кладовищі в Італії у 1860-х роках.

На надгробку містилася інформація про те, що моряк прослужив у війську 22 роки та помер у віці 42 років. Пам’ятку для нього виготовили рідні.

Професорка Лусня вважає, що важливість похоронних написів у римській традиції полягала в тому, щоб надгробок зберігав імена померлих у полі зору громадськості.

Пам’ять — це спосіб досягти потойбічного життя в римському світі. Бути в пам’яті — означало існувати поза межами звичайного життя.

За словами Лусні, надгробок раніше зберігали в місцевій муніципальній бібліотеці. У 1918 році артефакт зареєстрували як один із тих, який знаходився в новому Міському музеї в місті Чивітавекк’я.

Однак фактично установа була зруйнована внаслідок бомбардувань під час Другої світової війни. Відтак слід мармурової таблички втратився, поки її не знайшли у Новому Орлеані.

Науковця розповіла, що камінь був надгробком у портовому місті Римської імперії, яке розташоване приблизно за годину їзди на північ від столиці Італії. Наразі населений пункт є терміналом для круїзних суден.

Ресурсний центр Нового Орлеану повідомив, що 21 рік тому мешканка міста взяла відповідальність за встановлення каменю на своєму подвір’ї. Жінка сказала, що успадкувала його від бабусі та дідуся. За даними центру, предок американки був солдатом, який служив в Італії під час Другої світової війни. Однак невідомо, як камінь опинився в нього.