Супруги из США нашли во дворе древнеримское надгробие — как оно туда попало

Во время уборки на заднем дворе дома в Новом Орлеане американские супруги наткнулись на необычное надгробие. Находка оказалась древнеримским артефактом в возрасте почти двух тысяч лет, след которого считали утраченным после Второй Мировой войны.

В США нашли загадочное древнеримское надгробие

Когда Даниэлла Сантро и ее муж Аарон Лоренц увидели мраморную плиту у себя во дворе, тысячелетний артефакт был в грязи и грязи, оплетенный густой лозой.

Антропологиня Сантро предположила, что ей в руки попало надгробие, но на нем не было ни одной английской буквы. Предварительный анализ по фото плите провела доцент кафедры антиковедения Университета Тулейн (США) Сюзанья Лусня.

Я была просто ошеломлена и удивлена тем, что он (артефакт — ред.) настоящий.

Впоследствии специалисты установили, что находка была древнеримским надгробием, принадлежавшим римскому моряку и солдату Сексту Конгению Верусу, жившему во II веке.

У меня пробежали по коже муравьи. Я поняла, что это была надпись на древнеримском и была бы удивлена, если бы это оказалось не так. Но также не ожидала римской записи на чьем-то заднем дворе в Новом Орлеане, — рассказала ученая Лусня.

По ключевым словам и фразам на надгробии ученая установила, что табличка была одной из тех, которые нашли на древнем римском кладбище в Италии в 1860-х годах.

На надгробии содержалась информация о том, что моряк прослужил в войске 22 года и умер в возрасте 42 лет. Достопримечательность для него изготовили родные.

Профессор Лусня считает, что важность погребальных надписей в римской традиции заключалась в том, чтобы надгробие сохраняло имена умерших в поле зрения общественности.

Память — это способ достичь потусторонней жизни в римском мире. Быть в памяти — значило существовать вне обычной жизни.

По словам Лусни, надгробие раньше хранили в местной муниципальной библиотеке. В 1918 году артефакт зарегистрировали как один из находившихся в новом Городском музее в городе Чивитавеккья.

Однако фактически учреждение было разрушено в результате бомбежек во время Второй мировой войны. Следовательно, след мраморной таблички потерялся, пока ее не нашли в Новом Орлеане.

Ученый рассказал, что камень был надгробием в портовом городе Римской империи, который расположен примерно в часе езды к северу от столицы Италии. В настоящее время населенный пункт является терминалом для круизных судов.

Ресурсный центр Нового Орлеана сообщил, что 21 год назад жительница города взяла ответственность за установку камня на своем дворе. Женщина сказала, что унаследовала его от бабушки и дедушки. По данным центра, предок американки был солдатом, служившим в Италии во время Второй мировой войны. Однако неизвестно, как камень очутился у него.