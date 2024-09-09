Через наближення урагану до Мексиканської затоки ціни на нафту зросли, чому також сприяло відновлення ринків після значного падіння у п'ятницю, 6 вересня.

Що відомо про зростання цін на нафту через ураган у Мексиканській затоці

За інформацією журналістів видання, ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate зросли у ціні на 72 центи, або на 1,06%, до 68,39 долара за барель до 0635 GMT.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 71 цент, або на 1%, до 71,77 долара за барель.

На початку торгів на азійських біржах ціни зросли на 1 долар, але потім відкотилися назад.

За словами аналітиків, повторне зниження було частковою реакцією на можливий ураган на узбережжі Мексиканської затоки в США, де розміщується близько 60% нафтопереробних потужностей США.

На момент закриття торгів у п'ятницю Brent впала на 10% за тиждень до найнижчого рівня з грудня 2021 року, а WTI подешевшала на 8% до найнижчого рівня з червня 2023 року на тлі слабких даних про зайнятість у США.

Видобуток нафти

Довгоочікуваний звіт у США засвідчив, що кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі в серпні зросла менше, ніж очікували учасники ринку, — на 142 тис, а липневі дані були переглянуті в бік зниження і становили 89 тис, що стало найменшим приростом з моменту абсолютного зниження в грудні 2020 року.

Падіння рівня безробіття свідчить про те, що Федеральна резервна система може знизити відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у цьому місяці, а не на півпункту, як прогнозували аналітики.

Зниження процентних ставок зазвичай підвищує попит на нафту, стимулюючи економічне зростання і роблячи її дешевшою для власників недоларових валют. Однак слабкий попит продовжує стримувати зростання цін.

Головний стратег з енергетичних напрямків американського інвестиційного гіганта Carlyle Group Джефф Каррі у понеділок на енергетичній конференції APPEC у Сінгапурі відзначив слабкий попит з боку Китаю через уповільнення темпів економічного зростання і скорочення запасів нафти.

Маржа нафтопереробки в Азії опустилася до найнижчого сезонного рівня з 2020 року через слабкий попит з боку двох найбільших економік.

Експорт мазуту на узбережжі Мексиканської затоки в США минулого місяця впав до найнижчого рівня з січня 2019 року на тлі зниження маржі нафтопереробки.

Що відомо про інші фактори впливу на зростання цін на нафту

На зростання цін на нафту на світових ринках впливає загострення ситуації на Близькому Сході.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:05 за київським часом становить 71,93 дол за барель, що на 0,87 дол (1,22%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

У п'ятницю ці контракти здешевшали на 1,63 дол (2,2%), до 71,06 дол за барель, оновивши мінімум із 3 грудня 2021 року.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшились у ціні на 0,9 дол (1,33%), до 68,57 дол за барель.

За підсумками попередніх торгів, котирування цих ф'ючерсів опустилися на 1,48 дол (2,1%), до 67,67 дол за барель, що є мінімумом із 12 червня минулого року.

За минулий тиждень міжнародний бенчмарк втратив 7,6%, північноамериканський — 8%.

Крім того, минулого тижня вісім країн ОПЕК+, які добровільно скорочують нафтовидобуток на 2,2 млн барелів на добу (б/д) і планували поступово згортати обмеження з жовтня, відклали це рішення на два місяці.