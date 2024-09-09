Из-за приближающегося урагана к Мексиканскому заливу цены на нефть выросли, чему также способствовало возобновление рынков после значительного падения в пятницу, 6 сентября.

Что известно о росте цен на нефть из-за урагана в Мексиканском заливе

По информации журналистов издания, фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли в цене на 72 цента, или на 1,06%, до 68,39 доллара за баррель до 0635 GMT.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 71 цент, или на 1%, до 71,77 доллара за баррель.

В начале торгов на азиатских биржах цены выросли на 1 доллар, но затем откатились назад.

По словам аналитиков, повторное снижение являлось частичной реакцией на возможный ураган на побережье Мексиканского залива в США, где размещается около 60% нефтеперерабатывающих мощностей США.

К закрытию торгов в пятницу Brent упала на 10% за неделю до самого низкого уровня с декабря 2021 года, а WTI подешевела на 8% до самого низкого уровня с июня 2023 года на фоне слабых данных о занятости в США.

Добыча нефти

Долгожданный отчет в США показал, что количество занятых в несельскохозяйственном секторе в августе выросло меньше, чем ожидали участники рынка, — на 142 тыс., а июльские данные были пересмотрены в сторону снижения и составили 89 тыс., что стало наименьшим приростом с момента абсолютного снижения в декабре. В 2020 году.

Падение уровня безработицы говорит о том, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце, а не на полпункта, как прогнозировали аналитики.

Снижение процентных ставок обычно повышает спрос на нефть, стимулируя экономический рост и делая ее более дешевой для держателей недолларовых валют. Однако слабый спрос продолжает сдерживать рост цен.

Главный стратег по энергетическим направлениям американского инвестиционного гиганта Carlyle Group Джефф Карри в понедельник на энергетической конференции APPEC в Сингапуре отметил слабый спрос со стороны Китая из-за замедления темпов экономического роста и сокращения запасов нефти.

Маржа нефтепереработки в Азии опустилась до самого низкого сезонного уровня с 2020 года из-за слабого спроса со стороны двух крупнейших экономик.

Экспорт мазута на побережье Мексиканского залива в США в прошлом месяце упал до самого низкого уровня с января 2019 на фоне снижения маржи нефтепереработки.

Что известно о других факторах влияния на рост цен на нефть.

На рост цен на нефть на мировых рынках оказывает влияние обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по киевскому времени составляет 71,93 долл. за баррель, что на 0,87 долл. (1,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В пятницу эти контракты подешевели на 1,63 долл. (2,2%), до 71,06 долл. за баррель, обновив минимум с 3 декабря 2021 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 0,9 долл. (1,33%), до 68,57 долл. за баррель.

По итогам предварительных торгов, котировки этих фьючерсов опустились на 1,48 долл. (2,1%), до 67,67 долл. за баррель, что является минимумом с 12 июня прошлого года.

За прошлую неделю международный бенчмарк потерял 7,6%, североамериканскую — 8%.

Кроме того, на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки (б/д) и планировавших постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.