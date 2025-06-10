Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися

Літні спекотні дні добігають свого кінця, оскільки протягом поточного тижня в Україні пануватиме помірний температурний режим — з північного заходу насувається прохолодна повітряна маса.
Головні тези:
- У Києві періодично дощитиме 11, 12 та 14 червня.
- 13 червня опади в різних регіонах України припиняться, окрім північно-східних областей.
Якою буде погода в Україні
За словами синоптиків, 10 червня буде сухо та переважно сонячно, однак уже 11 червня в країну увірветься новий атмосферний фронт с короткочасними дощами.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Окрім того, наголошується, що протягом 10 червня та вночі 11 червня в полі підвищеного тиску переважатиме погода без опадів.
Попри це, у середу та четвер атмосферний фронт зумовлюватиме нестійку погоду з короткочасними дощами, місцями з грозами.
Спочатку фронт впливатиме на західні, північні та центральні області, а у четвер відійде з західних областей у південно-східному напрямку.
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