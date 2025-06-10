Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися

Літні спекотні дні добігають свого кінця, оскільки протягом поточного тижня в Україні пануватиме помірний температурний режим — з північного заходу насувається прохолодна повітряна маса.

Якою буде погода в Україні

За словами синоптиків, 10 червня буде сухо та переважно сонячно, однак уже 11 червня в країну увірветься новий атмосферний фронт с короткочасними дощами.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Упродовж 10-12 червня в Україну надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, тому жарка погода відійде з більшості областей. Ночі вже будуть з температурою +8°...+14°, а вдень у багатьох областях від +18° до +24°. На півдні та сході буде тепліше: вночі +16°...+22°, +23°...+29°. Поширити

Окрім того, наголошується, що протягом 10 червня та вночі 11 червня в полі підвищеного тиску переважатиме погода без опадів.

Попри це, у середу та четвер атмосферний фронт зумовлюватиме нестійку погоду з короткочасними дощами, місцями з грозами.