Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися
Категорія
Україна
Дата публікації

Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися

Якою буде погода в Україні
Джерело:  Укргідрометцентр

Літні спекотні дні добігають свого кінця, оскільки протягом поточного тижня в Україні пануватиме помірний температурний режим — з північного заходу насувається прохолодна повітряна маса.

Головні тези:

  • У Києві періодично дощитиме 11, 12 та 14 червня.
  • 13 червня опади в різних регіонах України припиняться, окрім північно-східних областей.

Якою буде погода в Україні

За словами синоптиків, 10 червня буде сухо та переважно сонячно, однак уже 11 червня в країну увірветься новий атмосферний фронт с короткочасними дощами.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Упродовж 10-12 червня в Україну надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, тому жарка погода відійде з більшості областей. Ночі вже будуть з температурою +8°...+14°, а вдень у багатьох областях від +18° до +24°. На півдні та сході буде тепліше: вночі +16°...+22°, +23°...+29°.

Окрім того, наголошується, що протягом 10 червня та вночі 11 червня в полі підвищеного тиску переважатиме погода без опадів.

Попри це, у середу та четвер атмосферний фронт зумовлюватиме нестійку погоду з короткочасними дощами, місцями з грозами.

Спочатку фронт впливатиме на західні, північні та центральні області, а у четвер відійде з західних областей у південно-східному напрямку.

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