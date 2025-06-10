Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться

Летние жаркие дни подходят к концу, поскольку в течение текущей недели в Украине будет царить умеренный температурный режим — с северо-запада надвигается прохладная воздушная масса.
Главные тезисы
- В Киеве будет периодически дождь 11, 12 и 14 июня.
- 13 июня осадки в разных регионах Украины прекратятся, кроме северо-восточных областей.
Какой будет погода в Украине
По словам синоптиков, 10 июня будет сухо и преимущественно солнечно, однако уже 11 июня в страну ворвется новый атмосферный фронт с кратковременными дождями.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Кроме того, указано, что 10 июня и ночью 11 июня в поле повышенного давления будет преобладать погода без осадков.
Тем не менее, в среду и четверг атмосферный фронт будет обуславливать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами с грозами.
Первоначально фронт будет влиять на западные, северные и центральные области, а в четверг отойдет из западных областей в юго-восточном направлении.
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