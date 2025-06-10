Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться

Летние жаркие дни подходят к концу, поскольку в течение текущей недели в Украине будет царить умеренный температурный режим — с северо-запада надвигается прохладная воздушная масса.

Какой будет погода в Украине

По словам синоптиков, 10 июня будет сухо и преимущественно солнечно, однако уже 11 июня в страну ворвется новый атмосферный фронт с кратковременными дождями.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

10-12 июня в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, поэтому жаркая погода отойдет из большинства областей. Ночи уже будут с температурой +8°...+14°, а днем во многих областях от +18° до +24°. На юге и востоке будет теплее: ночью +16°...+22°, +23°...+29°. Поделиться

Кроме того, указано, что 10 июня и ночью 11 июня в поле повышенного давления будет преобладать погода без осадков.

Тем не менее, в среду и четверг атмосферный фронт будет обуславливать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами с грозами.