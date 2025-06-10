Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться
Категория
Украина
Дата публикации

Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться

Какой будет погода в Украине
Читати українською
Источник:  Укргидрометцентр

Летние жаркие дни подходят к концу, поскольку в течение текущей недели в Украине будет царить умеренный температурный режим — с северо-запада надвигается прохладная воздушная масса.

Главные тезисы

  • В Киеве будет периодически дождь 11, 12 и 14 июня.
  • 13 июня осадки в разных регионах Украины прекратятся, кроме северо-восточных областей.

Какой будет погода в Украине

По словам синоптиков, 10 июня будет сухо и преимущественно солнечно, однако уже 11 июня в страну ворвется новый атмосферный фронт с кратковременными дождями.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

10-12 июня в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, поэтому жаркая погода отойдет из большинства областей. Ночи уже будут с температурой +8°...+14°, а днем во многих областях от +18° до +24°. На юге и востоке будет теплее: ночью +16°...+22°, +23°...+29°.

Кроме того, указано, что 10 июня и ночью 11 июня в поле повышенного давления будет преобладать погода без осадков.

Тем не менее, в среду и четверг атмосферный фронт будет обуславливать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами с грозами.

Первоначально фронт будет влиять на западные, северные и центральные области, а в четверг отойдет из западных областей в юго-восточном направлении.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи определили худшую климатическую катастрофу в истории человечества
Климатическая аномалия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Изменение климата подарит украинским аграриям уникальные возможности. Что известно
Урожай
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Бразилии вырубили 13 км заповедного леса — будут строить дорогу к климатическому саммиту
лес

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?