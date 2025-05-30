Небензя в ООН нахабно оголосив умови Росії щодо припинення вогню
Категорія
Світ
Дата публікації

Небензя в ООН нахабно оголосив умови Росії щодо припинення вогню

Небензя
Джерело:  online.ua

Для оголошення перемир’я Росія в Раді Безпеки ООН зажадала припинення постачання західних озброєнь та припинення мобілізації в Україні.

Головні тези:

  • Росія вимагає припинення постачання західних озброєнь та мобілізації в Україні для оголошення перемир'я.
  • Постпред Росії в ООН Василь Небензя погрожує Україні та Заходу та вимагає проведення російсько-українських переговорів.
  • Небензя заявив про можливість досягнення цілей воєнним та мирним шляхом, підкреслюючи наслідки для Заходу за його підтримки України.

Небензя в ООН нахабно погрожував Україні та світу

Про це заявив на засіданні РБ 30 травня постпред Росії при ООН Василь Небензя.

Він вкотре заявив про необхідність усунення «першопричин» війни. Для цього, за його словами, Росія запропонувала провести російсько-українські переговори 2 червня у Стамбулі та «обмінятися там меморандумами» щодо бачення умов перемир’я.

За словами Небензі, нібито існує когорта «незацікавлених» у мирі. До неї він відніс Президента Володимира Зеленського та «партію війни» в Європі, яка закликає Україну «воювати до останнього українця».

У властивій для російських дипломатів пропагандистській манері Небензя заявив, що Росія здійснює удари по об’єктах ВПК в Україні, які видаються за цивільну інфраструктуру, тоді як Україна буцімто обстрілює цивільних в РФ.

Небензя пригрозив Німеччині за зняття обмежень на використання далекобійної західної зброї для ударів по військових об’єктах в РФ.

В Європі сподіваються, що їм усе зійде з рук, — заявив Небензя, особливо виділивши Велику Британію, яка нібито допомагає Україні планувати знищення Керченського моста. Він ще раз заявив про «наслідки» для Заходу за допомогу Україні.

Російський постпред вказав, що «повторення Мінська не буде». Серед умов припинення вогню на час перемир’я країни заходу мають «припинити постачання озброєнь», а в Україні «має бути припинено мобілізацію», заявив він.

Цілі (Росії) можуть бути досягнуті як воєнним, так і мирним шляхом, — заявив Небензя, додавши: — Скільки треба, стільки будемо воювати.

Він вкотре звинуватив Захід у «русофобії», при цьому вказав, що Росія може «обговорити варіанти співіснування».

Росія зажадала провести засідання Радбезу у п’ятницю — «у зв'язку з погрозами міжнаціональному миру і безпеці внаслідок дій низки європейських держав, які намагаються перешкодити зусиллям із мирного врегулювання української кризи». РФ скликала РБ у відповідь на обговорення в четвер масштабних російських обстрілів українських міст в останні дні.

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