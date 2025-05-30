Небензя в ООН нахабно оголосив умови Росії щодо припинення вогню

Для оголошення перемир’я Росія в Раді Безпеки ООН зажадала припинення постачання західних озброєнь та припинення мобілізації в Україні.
Головні тези:
- Росія вимагає припинення постачання західних озброєнь та мобілізації в Україні для оголошення перемир'я.
- Постпред Росії в ООН Василь Небензя погрожує Україні та Заходу та вимагає проведення російсько-українських переговорів.
- Небензя заявив про можливість досягнення цілей воєнним та мирним шляхом, підкреслюючи наслідки для Заходу за його підтримки України.
Небензя в ООН нахабно погрожував Україні та світу
Про це заявив на засіданні РБ 30 травня постпред Росії при ООН Василь Небензя.
За словами Небензі, нібито існує когорта «незацікавлених» у мирі. До неї він відніс Президента Володимира Зеленського та «партію війни» в Європі, яка закликає Україну «воювати до останнього українця».
У властивій для російських дипломатів пропагандистській манері Небензя заявив, що Росія здійснює удари по об’єктах ВПК в Україні, які видаються за цивільну інфраструктуру, тоді як Україна буцімто обстрілює цивільних в РФ.
Небензя пригрозив Німеччині за зняття обмежень на використання далекобійної західної зброї для ударів по військових об’єктах в РФ.
Російський постпред вказав, що «повторення Мінська не буде». Серед умов припинення вогню на час перемир’я країни заходу мають «припинити постачання озброєнь», а в Україні «має бути припинено мобілізацію», заявив він.
Цілі (Росії) можуть бути досягнуті як воєнним, так і мирним шляхом, — заявив Небензя, додавши: — Скільки треба, стільки будемо воювати.
Він вкотре звинуватив Захід у «русофобії», при цьому вказав, що Росія може «обговорити варіанти співіснування».
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