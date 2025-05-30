Небензя в ООН нагло объявил условия России насчет прекращению огня
Категория
Мир
Дата публикации

Небензя в ООН нагло объявил условия России насчет прекращению огня

Небензя
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Источник:  online.ua

Для оглашения перемирия Россия в Совете Безопасности ООН потребовала прекращения поставок западных вооружений и прекращения мобилизации в Украине.

Главные тезисы

  • Россия требует прекращения поставок западных вооружений и мобилизации в Украине для объявления перемирия.
  • Небензя пригрозил Украине и Западу, требуя проведения российско-украинских переговоров и указал на возможность целесообразности военного и мирного путей достижения целей.
  • Небензя обвинил Запад в русофобии и заявил, что Россия может обсудить варианты сосуществования, но отметил последствия для Запада за помощь Украине.

Небензя в ООН нагло угрожал Украине и миру

Об этом заявил на заседании СБ 30 мая постпред России при ООН Василий Небензя.

Он в очередной раз заявил о необходимости устранения «первопричин» войны. Для этого, по его словам, Россия предложила провести российско-украинские переговоры 2 июня в Стамбуле и «обменяться там меморандумами» по поводу видения условий перемирия.

По словам Небензи, якобы существует когорта «незаинтересованных» в мире. К ней он отнес Президента Владимира Зеленского и «партию войны» в Европе, призывающую Украину «воевать до последнего украинца».

В присущей для российских дипломатов пропагандистской манере Небензя заявил, что Россия наносит удары по объектам ВПК в Украине, которые выдаются за гражданскую инфраструктуру, в то время как Украина якобы обстреливает гражданских в РФ.

Небензя пригрозил Германии за снятие ограничений на использование дальнобойного западного оружия для ударов по военным объектам в РФ.

В Европе надеются, что им все сойдет с рук, — заявил Небензя, особенно выделив Великобританию, которая якобы помогает Украине планировать уничтожение Керченского моста. Он еще раз заявил о "последствиях" для Запада за помощь Украине.

Российский постпред указал, что "повторения Минска не будет". Среди условий прекращения огня во время перемирия страны мероприятия должны «прекратить поставки вооружений», а в Украине «должна быть прекращена мобилизация», заявил он.

Цели (России) могут быть достигнуты как военным, так и мирным путем, — заявил Небензя, добавив: — Сколько надо, столько будем воевать.

Он снова обвинил Запад в «русофобии», при этом указал, что Россия может «обсудить варианты сосуществования».

Россия потребовала провести заседание Совбеза в пятницу — «в связи с угрозами межнациональному миру и безопасности в результате действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса». РФ созвала РБ в ответ на обсуждение в четверг масштабных российских обстрелов украинских городов в последние дни.

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