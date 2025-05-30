Небензя в ООН нагло объявил условия России насчет прекращению огня

Для оглашения перемирия Россия в Совете Безопасности ООН потребовала прекращения поставок западных вооружений и прекращения мобилизации в Украине.
Главные тезисы
- Россия требует прекращения поставок западных вооружений и мобилизации в Украине для объявления перемирия.
- Небензя пригрозил Украине и Западу, требуя проведения российско-украинских переговоров и указал на возможность целесообразности военного и мирного путей достижения целей.
- Небензя обвинил Запад в русофобии и заявил, что Россия может обсудить варианты сосуществования, но отметил последствия для Запада за помощь Украине.
Небензя в ООН нагло угрожал Украине и миру
Об этом заявил на заседании СБ 30 мая постпред России при ООН Василий Небензя.
По словам Небензи, якобы существует когорта «незаинтересованных» в мире. К ней он отнес Президента Владимира Зеленского и «партию войны» в Европе, призывающую Украину «воевать до последнего украинца».
В присущей для российских дипломатов пропагандистской манере Небензя заявил, что Россия наносит удары по объектам ВПК в Украине, которые выдаются за гражданскую инфраструктуру, в то время как Украина якобы обстреливает гражданских в РФ.
Небензя пригрозил Германии за снятие ограничений на использование дальнобойного западного оружия для ударов по военным объектам в РФ.
Российский постпред указал, что "повторения Минска не будет". Среди условий прекращения огня во время перемирия страны мероприятия должны «прекратить поставки вооружений», а в Украине «должна быть прекращена мобилизация», заявил он.
Цели (России) могут быть достигнуты как военным, так и мирным путем, — заявил Небензя, добавив: — Сколько надо, столько будем воевать.
Он снова обвинил Запад в «русофобии», при этом указал, что Россия может «обсудить варианты сосуществования».
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