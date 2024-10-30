Покровськ буде повністю заблоковано на в'їзд і виїзд. Як можна евакуюватися

Місто Покровськ, яке розташоване у Донецькій області, буде повністю закрите. Проте там все ще залишається близько 12 тисяч мешканців, яких влада закликає евакуюватися.

В’їзд та виїзд до Покровська буде заблоковано

Про це заявив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк в ефірі телемарафону.

За його словами, Покровськ буде повністю заблокований на в'їзд і виїзд з метою оборони.

Також він порадив людям евакуюватись до блокування міста. Добряк зазначив, що наразі Сили оборони вже перекривають околиці міста.

Також вже відомо, що російські окупанти наразі за 6 км від однієї з околиць Покровська. Добряк розповів, що у місті все залишається 11900 жителів, із них 55 - це діти.

Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву. Поширити

Він нагадав, що у місті 60% абонентів з енергопостачанням, однак у Покровській громаді вже понад місяць немає світла в шести населених пунктах і місті Родинському. Наразі немає можливості його відновити.

Якщо ви вирішили евакуюватися з Покровська, зателефонуйте на гарячу лінію на один із цих номерів:

Кол-центр Донецької області для заявок на евакуацію 0800500 121.

Контактний центр Покровської міської військової адміністрації 0 800 300 101.

Що відомо про затриманого агента РФ

Правоохоронці затримали російського агента. Він під виглядом волонтера ООН збирав розвідувальні дані про українські військові позиції в Покровську Донецької області.

Як повідомляє СБУ, підозрюваний — 34-річний місцевий волонтер, що працював у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.