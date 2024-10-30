Покровск будет полностью заблокирован на въезд и выезд. Как можно эвакуироваться

Город Покровск, расположенный в Донецкой области, будет полностью закрыт. Однако там все еще остается около 12 тысяч жителей, которых власти призывают эвакуироваться.

Въезд и выезд в Покровск будет заблокирован

Об этом заявил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк в эфире телемарафона.

По его словам, Покровск будет полностью заблокирован на въезде и выезде с целью обороны.

Также он посоветовал людям эвакуироваться к блокированию города. Добряк отметил, что в настоящее время Силы обороны уже перекрывают окрестности города.

Также уже известно, что российские оккупанты сейчас в 6 км от одной из окрестностей Покровска. Добряк рассказал, что в городе все остается 11 900 жителей, из них 55 — это дети. Поделиться

Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму, потому что в мороз будет очень тяжело, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева.

Он напомнил, что в городе 60% абонентов с энергоснабжением, однако в Покровской общине уже больше месяца нет света в шести населенных пунктах и ​​городе Родинском. Пока нет возможности его восстановить.

Если вы решили эвакуироваться из Покровска, позвоните по телефону на горячую линию на один из этих номеров:

Колл-центр Донецкой области для заявок на эвакуацию: 0800 500 121.

Контактный центр Покровской городской военной администрации: 0800300101.

Что известно о задержанном агенте РФ

Правоохранители задержали российского агента. Он под видом волонтера ООН собирал разведывательные данные об украинских военных позициях в Покровске Донецкой области.

Как сообщает СБУ, подозреваемый — 34-летний местный волонтер, работавший в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Он собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны на Покровском направлении, где продолжаются активные бои. Его задачей было выявление позиций украинской пехоты и артиллерии.