Покровск будет полностью заблокирован на въезд и выезд. Как можно эвакуироваться

Город Покровск, расположенный в Донецкой области, будет полностью закрыт. Однако там все еще остается около 12 тысяч жителей, которых власти призывают эвакуироваться.
Главные тезисы
- Город Покровск будет полностью заблокирован на въезд и выезд в целях обороны.
- Осталось около 12 тысяч жителей, которых власти призывают эвакуироваться из города.
- Более месяца в нескольких населенных пунктах области нет электричества из-за боевых действий.
Въезд и выезд в Покровск будет заблокирован
Об этом заявил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк в эфире телемарафона.
По его словам, Покровск будет полностью заблокирован на въезде и выезде с целью обороны.
Также он посоветовал людям эвакуироваться к блокированию города. Добряк отметил, что в настоящее время Силы обороны уже перекрывают окрестности города.
Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму, потому что в мороз будет очень тяжело, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева.
Он напомнил, что в городе 60% абонентов с энергоснабжением, однако в Покровской общине уже больше месяца нет света в шести населенных пунктах и городе Родинском. Пока нет возможности его восстановить.
Если вы решили эвакуироваться из Покровска, позвоните по телефону на горячую линию на один из этих номеров:
Колл-центр Донецкой области для заявок на эвакуацию: 0800 500 121.
Контактный центр Покровской городской военной администрации: 0800300101.
Что известно о задержанном агенте РФ
Правоохранители задержали российского агента. Он под видом волонтера ООН собирал разведывательные данные об украинских военных позициях в Покровске Донецкой области.
Как сообщает СБУ, подозреваемый — 34-летний местный волонтер, работавший в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Он собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны на Покровском направлении, где продолжаются активные бои. Его задачей было выявление позиций украинской пехоты и артиллерии.
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