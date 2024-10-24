Армія РФ обстріляла Покровську громаду Донеччини — загинуло троє людей

24 жовтня внаслідок обстрілів російської армії у Покровській громаді на Донеччині загинули три людини.

Росія вбила у Покровській громаді трьох людей

У Зеленому загинули два чоловіки 58 і 65 років. Також там пошкоджено три будинки. Крім того, у Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Чиновник наголосив, що "Покровськ та його околиці - постійна мішень для росіян" та закликав громадян евакуюватися. Поширити

У Покровську армія РФ зруйнувала 80% критичної інфраструктури

Станом на 24 жовтня у Покровську через ворожі атаки зруйновано 80% критичної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні Покровської МВА.

Станом на сьогодні вже зруйновано 80% критичної інфраструктури міста. Ворог цинічно руйнує все, від чого залежить життєдіяльність громади. Поширити

Зазначається, що минулої доби під ударом російських військ опинився приватний сектор північної частини Покровська. В зону обстрілу потрапили два приватних будинки.