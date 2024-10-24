Армія РФ обстріляла Покровську громаду Донеччини — загинуло троє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Покровську громаду Донеччини — загинуло троє людей

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Покровськ
Read in English

24 жовтня внаслідок обстрілів російської армії у Покровській громаді на Донеччині загинули три людини.

Головні тези:

  • Російська армія обстріляла Покровську громаду на Донеччині, внаслідок чого загинули троє людей.
  • Покровськ та його околиці стали постійною мішенню для російських військ.
  • Станом на 24 жовтня 80% критичної інфраструктури Покровської громади було зруйновано внаслідок ворожих атак.
  • Очільник Донецької ОВА закликав громадян евакуюватися з Покровської громади.

Росія вбила у Покровській громаді трьох людей

У Зеленому загинули два чоловіки 58 і 65 років. Також там пошкоджено три будинки. Крім того, у Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Чиновник наголосив, що "Покровськ та його околиці - постійна мішень для росіян" та закликав громадян евакуюватися.

У Покровську армія РФ зруйнувала 80% критичної інфраструктури

Станом на 24 жовтня у Покровську через ворожі атаки зруйновано 80% критичної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні Покровської МВА.

Станом на сьогодні вже зруйновано 80% критичної інфраструктури міста. Ворог цинічно руйнує все, від чого залежить життєдіяльність громади.

Зазначається, що минулої доби під ударом російських військ опинився приватний сектор північної частини Покровська. В зону обстрілу потрапили два приватних будинки.

Внаслідок ворожого обстрілу перебито газову трубу. Без газопостачання залишились 54 абоненти. Обійшлося без постраждалих.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували 97 окупантів РФ на Покровському напрямку
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 18 атак армії РФ на Покровському напрямку від початку доби
Генштаб ЗСУ
Танк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ масовано обстріляла Покровський район Донеччини — є загиблі та поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Мирноград

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?