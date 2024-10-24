Армія РФ обстріляла Покровську громаду Донеччини — загинуло троє людей

24 жовтня внаслідок обстрілів російської армії у Покровській громаді на Донеччині загинули три людини.
Головні тези:
- Російська армія обстріляла Покровську громаду на Донеччині, внаслідок чого загинули троє людей.
- Покровськ та його околиці стали постійною мішенню для російських військ.
- Станом на 24 жовтня 80% критичної інфраструктури Покровської громади було зруйновано внаслідок ворожих атак.
- Очільник Донецької ОВА закликав громадян евакуюватися з Покровської громади.
Росія вбила у Покровській громаді трьох людей
У Зеленому загинули два чоловіки 58 і 65 років. Також там пошкоджено три будинки. Крім того, у Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Покровську армія РФ зруйнувала 80% критичної інфраструктури
Станом на 24 жовтня у Покровську через ворожі атаки зруйновано 80% критичної інфраструктури.
Про це йдеться у повідомленні Покровської МВА.
Зазначається, що минулої доби під ударом російських військ опинився приватний сектор північної частини Покровська. В зону обстрілу потрапили два приватних будинки.
Внаслідок ворожого обстрілу перебито газову трубу. Без газопостачання залишились 54 абоненти. Обійшлося без постраждалих.
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