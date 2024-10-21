Армія РФ масовано обстріляла Покровський район Донеччини — є загиблі та поранені

Російська армія 21 жовтня обстріляла Покровський район на Донеччині, унаслідок цього загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення.
Головні тези:
- Російська армія обстрілює Покровський район на Донеччині, що призвело до загибелі трьох людей та поранення двох інших.
- Внаслідок обстрілів у Мирнограді та Кураховому пошкоджено багатоповерхівки, господарчі споруди та приватні будинки.
- Обстріли російської армії на Донеччині відбуваються систематично, порушуючи міжнародне право і призводячи до людських жертв.
Росія масштабно обстрілює населені пункти Покровського району
21 жовтня на Донеччині загинуло троє людей внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.
Що відомо про обстріл Росією Донеччини
Російські війська 18 серпня вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула жінка та ще одна жінка була поранена.
Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок російської атаки 1 людина загинула і 1 поранена. Росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у приватний будинок.
За його словами, загинула жінка 1941-го року народження, також було поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки.
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