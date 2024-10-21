Армія РФ масовано обстріляла Покровський район Донеччини — є загиблі та поранені

Російська армія 21 жовтня обстріляла Покровський район на Донеччині, унаслідок цього загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення.

Росія масштабно обстрілює населені пункти Покровського району

21 жовтня на Донеччині загинуло троє людей внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.

Ще одна людина загинула і одна поранена у Кураховому. Там також пошкоджена 5-поверхівка і адмінбудівля. Поширити

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Російські війська 18 серпня вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула жінка та ще одна жінка була поранена.

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок російської атаки 1 людина загинула і 1 поранена. Росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у приватний будинок.